Biden'a canlı yayında telefon şoku

İFADELER NEDEN HAKARET OLARAK KULLANILIYOR?





ABD'de Beyaz Saray'ın Noel etkinliğinde Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, ailelerle canlı yayında telefonda konuştu. Arayan kişilerden birinin Biden'a yönelik yaptığı telefon bağlantısınn ardından tuhaf anlar yaşandı.BBC'de yer alan habere göre Oregon eyaletinden Griffin, Hunter, Piper ve Penelope isimli dört çocukla konuşan Biden, daha sonra çocukların babası Jared isimli kişiyle bir görüşme gerçekleştirdi.Jared, konuşma sırasında 'Let's Go Brandon' (Hadi gidelim Brandon) ifadesini kullanınca yayında sessizlik oluştu. İfade ABD'deki muhafazakarlar tarafından Biden'a hakaret etme amaçlı olarak kullanılıyor.Göndermeyi anlamamış gibi görünen Biden, "Hadi gidelim Brandon. Katılıyorum." İfadelerini kullandı.Biden'ın bu sözlerinin ardından sessizlik oluşurken, bir süre sonra da hat kesildi.Biden'a yönelik yapılan telefon şakasında kullanılan 'Hadi gidelim Brandon' sözlerinin hikayesi geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen bir NASCAR yarışına kadar uzanıyor.Alabama eyaletinde düzenlenen yarış sonrasında bir haber muhabiri, yarışın galibi Brandon Brown'la bir röportaj yapmış ancak tribünlerden yükselen 'S**** git Biden' sloganları yayına yansımıştı.Bunun üzerine muhabir Brown'a tribünleri göstererek, "'Haydi gidelim Brandon' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyada viral olan olayın ardından, ABD'deki muhafazakarlar ve Trump destekçileri 'Haydi gidelim Brandon' ifadesini Biden'a hakaret olarak kullanmaya başlamışlardı.