Biden'a 'Erdoğan' mektubu: Türk hükumetini kınayın

Atina-Ankara hattındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi ABD Başkanı Joe Biden'dan Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğe 'müdahale' etmesini talep etti. Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI) Başkanı Nikos Lariggakis imzalı mektup AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini "aşırı kışkırtıcı" diye nitelendirerek Biden'a gönderildi.







Yunanistan basınının aktardığına göre Lariggakis, hükümetin sözlerine atıfta bulunarak Beyaz Saray'ı Erdoğan'ın son açıklamalarını kesin bir dille kınamaya çağırdı. Biden'a hitâben yazılan mektupta, "Türk hükûmetinin tüm çirkin tehditleri ABD hükümetinin en üst düzeyinde kınanmalıdır. ABD hükûmeti yanıt vermezse, Türk hükümeti daha da cesaretlenecektir" denildi.





AHI Başkanı mektubunun devamında, Erdoğan'ın son dönemdeki tutumunun 'yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanya kapsamına giren bir taktikle bağlantılı olduğu' yönündeki analizlere katılmadığını ifade etti. Larrigakis, bu açıklamaların arkasında daha çok 'yeni Osmanlı vizyonuyla ilgili olan belirli stratejik hedefler olduğunu' savundu.







Mektupta ayrıca, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükûmet üyeleri tarafından yapılan son açıklamalar, Ege'de Yunan egemenliğine karşı uzun vadeli bir politikanın planlandığını göstermekte ve Yunanistan'a yönelik açık ve mevcut bir tehdidi işaret etmektedirler. Daha geniş anlamda, (Türkiye'nin) iddiaları dinî, milliyetçi ve neo-Osmanlı bir etki alanını yeniden inşa etme konusunda giderek artan bir saplantıyı yansıtmaktadır. Sonuç olarak Türkiye, ABD'nin yanı sıra Yunanistan ve Kıbrıs'ın bölgesel varlığını hegemonik emellerine yönelik bir tehdit olarak görüyor."





YUNAN LOBİSİNİN TALEPLERİ

Lariggakis mektubunda, Başkan Biden'a bir dizi öneride de bulundu. Buna göre, ABD, AB ve NATO'nun Türkiye'den ABD ve Yunanistan'a yönelik 'kışkırtıcı iddialarına' son vermesi, ABD ve AB'nin Türkiye'nin Yunanistan'a karşı eylemlerini durdurma ve vazgeçme çağrısında bulunması ve eşgüdümlü olarak çok boyutlu yaptırımları gündeme taşıması talep edildi.





Mektupta, "ABD yönetimi yetkilileri Türk F-16'larının güncellenmesine verdikleri siyasi desteği yeniden gözden geçireceklerini ifade etmelidir" denildi.