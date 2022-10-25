Samanyolu Haber /Dünya / Biden'a 'Ukrayna Stratejisini değiştir' çağrısı /25 Ekim 2022 10:08

Biden'a 'Ukrayna Stratejisini değiştir' çağrısı

Demokrat Parti’den liberal otuz Kongre üyesi Başkan Joe Biden’a mektup yazarak, Ukrayna konusundaki stratejisini değiştirmesi ve Kiev’e askeri ve ekonomik desteğin yanı sıra savaşa müzakere yoluyla çözüm araması çağrısında bulundu.

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VOA'nın haberine göre, Temsilciler Meclisi’nden 30 Demokrat Partili üye Demokrat Başkan Biden’a yazdıkları mektupta, “Bu savaşın Ukrayna ve dünya açısından yol açtığı tahribatla gerilimin felaket düzeyinde tırmanması ihtimali göz önüne alındığında, uzun sürecek bir çatışmadan kaçınılmasının Ukrayna, ABD ve dünyanın çıkarına olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mektupta, “Bu nedenle ABD’nin Ukrayna’ya verdiği askeri ve ekonomik desteği proaktif bir diplomatik çabayla tamamlama ve ateşkes için gerçekçi bir çerçeveye ulaşmaya yönelik çabaları artırma çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Biden’a gönderilen mektuba Kongre’de Demokratlar’ın İlerici Parti grubunun başkanı Pramila Jayapal öncülük etti.

Bazı Cumhuriyetçiler Kongre’de çoğunluğu elde etmeleri halinde Ukrayna’ya ayrılan kaynak ve bütçeye daha sıkı denetim getirilebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price mektuba ilişkin yorumu sorulduğunda, “Ukraynalı ortaklarımızdan bu savaşın yalnızca diplomasi ve diyalogla sona ereceğini defalarca duyduk. İyi niyetle diplomasi ve diyalog başlatmaya hazır olduklarına ilişkin Moskova’dansa bir açıklama duymadık” dedi.

Washington Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat ayından bu yana Kiev’e silah, askeri yardım, insani yardım ve ekonomik destek sağlayarak 66 milyar dolarlık bir kaynak ayırdı.

Ukrayna mektubu ara seçim öncesine rastladı

Kongre üyelerinin mektubu, ABD’de Kongre’yi hangi siyasi partinin kontrol edeceğinin belirleneceği 8 Kasım’da yapılacak ara seçimlere 15 gün kala tartışma ortamının hareketlendiği bir zamana denk geldi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler’in şu anda Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi halinde, “Ukrayna’ya açık çek verilmeyeceğini” söylemişti.
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