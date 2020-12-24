Samanyolu Haber /Medya / Biden'a ulaşamayınca gerildi! /24 Aralık 2020 11:59

Biden'a ulaşamayınca gerildi!

Gazeteci Murat Yetkin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asabiyetini artıran gergin bekleyişin somut sebepleri olduğunu belirtti. Yetkin'e göre Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen ve 20 Ocak 2021'de Donald Trump'tan koltuğu devralmaya hazırlanan Joe Biden ile temas kurmaya çalışıyor. Ancak şu ana dek buna muvaffak olamadı.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gergin bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, "Ankara’da Erdoğan’ın asabiyetini artıran gergin bekleyişin somut sebepleri var." değerlendirmesinde bulundu. 

Yetkin kendi blogunda yayımladığı makalede, "ABD Türkiye’nin parası ödenmiş F-35 savaş uçaklarına el koyup Türkiye’yi ortağı olduğu projeden dışlayarak zaten en büyük yaptırımı uygulamıştı. Bunun üstüne Savunma Sanayii Başkanlığı'nı hedefleyen yeni yaptırımlar ilan etti. Erdoğan ise gergin bir beklemede. Çünkü neredeyse iki yıldır Joe Biden ve Demokratlarla kurmaya çalıştığı paralel ilişkiler henüz bekleneni getirmedi. Ancak umudunu de kesmiş değil, o yüzden sert nutuklarla durum idare ediliyor." ifadelerini kullandı.

MERKEL VE MACRON DA BIDEN'A GÖRE TAVIR ALACAK

Yetkin, "Ankara’da Erdoğan’ın asabiyetini artıran gergin bekleyişin somut sebepleri var. Erdoğan ve AKP'nin daha 15 Temmuz askeri darbe girişimi öncesinden başlayan ve giderek tırmanan Batıyla husumet siyasetine ilk defa Batı’dan da bir tepki geldi. Az önce sözünü ettiğim 11 Aralık Avrupa Birliği (AB) açıklaması (Almanya Başbakanı) Merkel’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da Biden’a göre tutum almayı beklediklerini gösterdi." 

"TAVİZ VERDİĞİNDE DAHA AZ ZARARDA OLMAK İÇİN EL YÜKSELTİYOR"

Yetkin şöyle devam etti: "Erdoğan belki de neticede Türkiye’yi Rusya ile yalnız başına bırakacak bu dış gelişmelerin ekonomiyi daha da kötü etkileyeceğini biliyor. Cumhurbaşkanı, 2021’de Batılı muhataplarla temaslara olabildiğince üst perdeden başlayıp, sonra uzlaşma için taviz verdiğinde daha az zararda olmak amacıyla sürekli el yükseltiyor." 

İktidar oyununu sürdürmenin sınırları olduğuna işaret eden Yetkin, "Bu sınırların başında sadece Merkez Bankası'nın daha çok para basmasıyla aşılamayacak ekonomik sınırlar var. Sadece o değil, Batı ile İkinci Dünya Savaşından bu yana kurulmuş siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerde telafisi zor hasara yol açmanın ekonomik olduğu kadar siyasi ve askeri sonuçları da olabilir." uyarısında bulundu.
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