Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan acil ateşkes çağrısı /22 Ağustos 2024 09:32

Biden'dan acil ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanmasının aciliyetini vurguladı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi" ifadesine yer verildi.

ABD'nin, İran ve İran destekli örgütler karşısında İsrail'e olan askeri desteğinin devam edeceğini kaydeden Biden, bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin son durumu da Netanyahu ile değerlendirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.
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