Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması /10 Haziran 2022 22:16

Biden'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

ABD'de de merakla beklenen enflasyon verileri yüksek çıkmaya devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama yaptığı aktarılan Başkan Joe Biden'ın ise enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş göstermediğini ifade ettiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş göstermediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son enflasyon raporunun, enflasyonla mücadeleyi neden en önemli ekonomik önceliği yaptığını gösterdiğine işaret eden Biden, "Kritik çekirdek enflasyonun ılımlı hale geldiğini görmek iyi olsa da görmemiz gereken kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor" ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun fiyat artışlarını ABD ve dünyada etkilediğini öne sürerek, benzin, enerji ve gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkati çekti.

'Rus birliklerinin Ukrayna'yı tehdit etmeye başlamasından bu yana benzin fiyatlarının birçok yerde galon başına 2 dolar arttığını' iddia eden Biden, "Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken bile ABD'de fiyatları düşürmek için daha fazlasını hızlı şekilde yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yönetimin fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Kongreye nakliye masraflarını azaltmak için bir yasa tasarısı geçirme çağrısında bulunan Biden, böylece mal fiyatlarının düşürülebileceğini kaydetti.

Biden, enerji ve reçeteli ilaçlar gibi ailelerin maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa çıkarması için Kongreye ayrı bir çağrıda da bulundu.

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