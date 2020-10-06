Samanyolu Haber /Gündem / Biden'dan Erdoğan'a Ayasofya çağrısı /06 Ekim 2020 21:56

Biden'dan Erdoğan'a Ayasofya çağrısı

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ayasofya ile ilgili bir çağrıda bulunduğu ifade edildi.

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ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Ayasofya'yı camiye çevirme kararını tersine döndürmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, yaptığı açıklamada, NATO'nun Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi azaltma çabalarına destek verdiğini söylerken, tansiyonu düşürme yolunda atılan diplomatik adımların ve kurulan mekanizmaların doğru adımlar olduğunu belirtti. 

Biden yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi, Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı yaparak diplomasinin başarılı olması adına alan meydana getirmelidir" dedi. Ayasofya hakkında da açıklamalarda bulunan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cami kararını tersine çevirmesi çağrısında bulundu. Biden, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını tersine çevirmeye ve bu değerli eseri eskiden olduğu gibi müze statüsüne döndürerek Ortodokslar da dahil herkes için eşit erişim sağlaması için çağrıda bulunuyorum" açıklamasını yaptı.
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