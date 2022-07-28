Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan FED ve resesyon açıklaması /28 Temmuz 2022 18:23

Biden'dan FED ve resesyon açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığına dair verilere ilişkin, "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesini değerlendirdi.

Ülkedeki istihdam oranlarının tarihi bir zirvede olduğunu kaydeden Biden, "FED enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" yorumunu yaptı.

Biden, Covid-19 salgınından dolayı ekonomide birçok zorlukla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Biz doğru yoldayız, bu geçiş sürecinden daha güçlü ve güvenli çıkacağız" mesajını verdi.

Ülkede sadece ikinci çeyrekte 1 milyon istihdam sağlandığını ve tüketici harcamalarının artmaya devam ettiğini bildiren Biden, "Ekonomik planım, elde ettiğimiz ekonomik kazançları kaybetmeden, enflasyonu düşürmeye odaklı" ifadesini kullandı.

ABD TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'dan FED ve resesyon açıklaması Sonraki Haber >>

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından

Hande Fırat’ın ‘Biz yalaka değiliz’ sözüne Emin Pazarcı’dan itiraz

Hande Fırat’ın ‘Biz yalaka değiliz’ sözüne Emin Pazarcı’dan itiraz

Oslo’nun 600 kiloluk ‘yazlıkçı’sı şehirde kalıyor

Oslo’nun 600 kiloluk ‘yazlıkçı’sı şehirde kalıyor

Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:45