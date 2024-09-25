Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Gazze çıkışı: 'Savaş artık sona ermelidir' /25 Eylül 2024 09:37

Biden'dan Gazze çıkışı: 'Savaş artık sona ermelidir'

Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas ve İsrail arasındaki savaş artık sona ermelidir" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır” dedi.

'ARTIK ATEŞKES ZAMANIDIR'
ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına ve Orta Doğu’daki mevcut duruma dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

“Savaş suçlarına karşı çıktım. Elimden geleni yaptım. Ukrayna ve Gazze konusunda umutsuz değilim. Haksız ve yasa dışı Ukrayna işgaline karşı durduk. Putin’in savaşı başarısız oldu. Bugün vereceğimiz kararlar geleceğimizi etkileyecek. Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır. Diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz. Gazze’deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında sağlık görevleri de var. Siviller çok büyük bir insani kriz içinde”
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