Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Gazze için ateşkes çıkışı: Size son bir şans veriyorum! /02 Eylül 2024 16:42

Biden'dan Gazze için ateşkes çıkışı: Size son bir şans veriyorum!

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin Gazze'de "kabul et ya da reddet" şeklinde son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını söyledi. Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi durumunda, müzakerelerin son bulması gerektiği belirtildi.

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İsrail 7 Ekim 2023'den beri Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Hamas esir takası ve ateşkes için anlaşmaya yeşil ışık yakarken, İsrail yönetimi de ayak diremeye devam ediyor. ABD'nin son dönemdeki tavrı ise ateşkes anlaşmasının bir an önce tamamlanması yönünde.

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri takip ederken, Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin devam eden müzakerelerde, Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etti.

'İKİ TARAF DA REDDEDERSE MÜZAKEREYİ BİTİRİRİZ'

Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi halinde ABD öncülüğündeki müzakerelerin sona erebileceğine işaret eden yetkililerden biri, "Bunu müzakere etmeye devam edemezsiniz. Bu sürecin bir noktada sonlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik müzakereleri yürütüyor.
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