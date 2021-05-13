Samanyolu Haber /Gündem / Biden'dan Gazze yorumu: İsrail'in kendini savunma hakkı var /13 Mayıs 2021 00:16

Biden'dan Gazze yorumu: İsrail'in kendini savunma hakkı var

AFP'nin geçtiği habere göre ABD Başkanı Joe Biden Filistin-İsrail gerginliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli grupların attığı roket yağmurunun ortasında kendini savunma hakkına sahip olduğunu" söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Biden konuyla ilgili demecinde, "Beklentim ve umudum, bunun bir an önce sonra ermesi... İsrail, bölgesinde uçuşan binlerce roket olduğunda kendini savunma hakkına sahiptir" dedi.

2 GÜNLÜK SALDIRININ BİLANÇOSU

İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha yaşamlarını yitirirken, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere toplam 65 Filistinlinin yaşamlarını yitirdiği, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.

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