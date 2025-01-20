Biden'dan görevin son gününde kritik af kararı

Euronews'te yer alan habere göre göreve veda etmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü Dr. Anthony Fauci, Mark Milley ve 6 Ocak 2021'deki Capitol Hill isyanını soruşturan Temsilciler Meclisi komitesinin üyeleri hakkında, Trump yönetiminin olası intikamından korumayı amaçlayan benzeri görülmemiş bir af kararına imza etti.



Biden yaptığı açıklamada, "Bu afların çıkarılması, herhangi bir kişinin herhangi bir yanlış davranışta bulunduğunun kabulü olarak algılanmamalı ya da herhangi bir suçun kabulü olarak yanlış yorumlanmamalıdır," dedi. ABD'nin bu kamu görevlilerine "ülkemize yorulmak bilmeyen bağlılıkları için minnet borçlu olduğunu" da sözlerine ekledi.



Bu koruma amaçlı karar, pazartesi günü ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın, kendisini siyasi olarak hedef alan ya da Capitol Hill ayaklanmalarındaki rolü nedeniyle sorumlu tutmaya çalışan kişileri içeren bir "düşman listesi" konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.



Her ne kadar bir başkanın görev süresinin sonunda af çıkarması alışılagelmiş bir durum olsa da bu, normalde herhangi bir suç ya da suçlardan hüküm giymiş sıradan ABD vatandaşlarına teklif ediliyor.



Biden bu hamlesiyle henüz haklarında soruşturma açılmamış kişileri affetmiş oluyor.



Fauci, 2022'de emekli olana kadar Biden'ın baş tıbbi danışmanıydı ve en çok ülkenin COVID-19 salgınına verdiği tepkinin koordine edilmesine yönelik desteğiyle biliniyordu.



COVID-19 virüsü hakkındaki iddialarını desteklemeyi reddedince Trump tarafından hedef gösterildi.



Eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise Trump'ı "faşist" olarak nitelendirdi ve Trump'ın 6 Ocak kongre baskını sırasındaki tutumuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.



Affedilenler arasında her ikisi de Cumhuriyetçi olan eski Temsilciler Liz Cheney ve Adam Kinzinger dahil olmak üzere 6 Ocak komitesinin üyeleri ve personeli ile komite önünde ifade veren ABD Kongre Binası ve DC Metropolitan polis memurları da yer alıyor.



Biden bir sonraki yönetime yumuşak bir geçiş sözü verdi, ancak veda konuşması sırasında ABD'de büyüyen bir "teknoloji milyarderleri" oligarşisi konusunda uyarıda bulundu.



Başkan olarak son icraatıyla Biden, başkan olarak en fazla bireysel af ve cezanın hafifletilmesi rekorunu kırdı. Biden cuma günü, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş yaklaşık 2.500 kişinin cezasını hafifleteceğini açıkladı.



Geçen ay da idam mahkumu 40 kişiden 37'sinin cezasını idam yerine müebbet hapse çevirerek hafifletti.