Biden'dan istihbarata 90 gün süre: Korona'nın kökenini ve Çin'in rolünü raporlaştırın

Başkan Joe Biden, COVID-19'a neden olan Corona virüsünün ilk olarak enfekte bir hayvanla insan temasından mı yoksa laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda ABD istihbarat topluluğunun ikiye ayrıldığını kaydetti.







Biden, salgının kökenleri hakkında daha fazla soruşturma çağrısında bulunduğunu açıkladı.





ABD istihbaratının iki farklı senaryoyu da incelediğini belirten Biden, yetkililerin mevcut sonuçlara güvenlerinin düşük olduğunu ve hangi senaryonun daha yüksek ihtimal olduğu konusunda bölündüğünü söyledi.





BIDEN'IN İFŞAASI ALIŞILMAMIŞ BİR SÜRECİ İŞARET EDİYOR





Biden, "İstihbarat topluluğundan, bizi kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmasını ve 90 gün içinde bana rapor vermelerini istedim. Bu raporun bir parçası olarak, Çin'e yönelik belirli sorular da dahil olmak üzere gerekli olabilecek daha fazla alanda soruşturma talep ettim’’ dedi.





Biden'ın özel ve sonuçsuz kalmış ABD istihbarat değerlendirmelerini olağandışı şekilde kamuya ifşa etmesi, Corona virüsünün nereden kaynaklandığı konusunda yönetim içindeki tartışmaları da ortaya çıkarmış oldu.







Ayrıca, virüsün doğa yerine bir Çin araştırma laboratuvarından ortaya çıkmış olabileceği teorisini de yeniden gündeme getirmiş oldu.





Salgın dünya çapında 3 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Uzmanlar arasında virüsün kaynağı hala tartışmalı. Bilinen ilk vakalar, 2019'un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı.





DSÖ'NÜN RAPORU KABUL EDİLMİYOR MU?





Mart ayında yayınlanan ve Çinli bilim adamlarıyla ortaklaşa yazılan bir raporda, Ocak ve Şubat aylarında Wuhan'da ve çevresinde dört hafta geçiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki bir ekip, virüsün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığını söyledi. Raporda, bir laboratuvar olayı yoluyla bulaşmanın, son derece olanaksız bir yol olarak görüldüğü kaydedildi.





Çin'in uluslararası soruşturmada yetersiz işbirliği yaptığını düşünen Washington'da son haftalarda gerilim artmış durumda.





ABD kurumları, hükümetin virüsü 2020'nin başlarında ciddi bir sağlık riski olarak kabul etmesinden bu yana COVID-19'un kökenlerini takip ediyor.