Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan manidar Trump yorumu /14 Ocak 2021 22:06

Biden'dan manidar Trump yorumu

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump'ın azledilmesiyle ilgili yaptığı yorumda "Umarım senato azil suçlaması konusundaki Anayasal sorumluluklarını ele alırken, bu ülkenin diğer acil işleri üzerinde de çalışır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi'nin Donald Trump'ın azil suçlamasını kabul etmesi hakkında konuştu. Biden, Temsilciler Meclisi'nden sonra azil dosyanın iletileceği Senato'ya "Umarım Anayasal sorumlulukları çerçevesinde azil duruşmasını görürken ABD'nin diğer acil gündemleriyle de ilgilenmenin yolunu bulur" çağrısı yaptı. 

CNN'de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin 'isyana teşvik' ile suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil suçlamasını ikinci kez kabul etmesinin ardından Joe Biden'dan ilk yorum geldi.

Biden "Bugün, iki partili bir oylamada, Meclis, Başkan Trump'ı suçlamak ve sorumlu tutmak için oy kullandı. Şimdi, süreç Senato’da devam ediyor. ABD, ölümcül bir virüs ve sarsılan bir ekonomiyle mücadele ediyor. Umarım senato azil suçlaması konusundaki Anayasal sorumluluklarını ele alırken, bu ülkenin diğer acil işleri üzerinde de çalışır"

Azil soruşturması

Geçen hafta ABD Kongresi'ni işgal eden destekçilerini cesaretlendirdiği gerekçesiyle Başkan Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatıldı. Böylece Trump, hakkında ikinci kez azil soruşturması açılan ilk ABD başkanı oldu. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde 231 Kongre üyesi Trump'ın suçlanması için oy kullanırken, 197 Kongre üyesi de aksi yönde oy kullandı. Bu oy sayıları, bazı Cumhuriyetçilerin de Trump'ın suçlanmasına yönelik oy kullandığını gösteriyor.

Temsilciler Meclisi'nin suçlamaları ve kanıtları iletmesinin ardından Senato'da azil duruşması görülecek ve Trump'ın suçlu bulunması ya da beraat etmesi yönünde nihai oylama yapılacak.

Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 19 Ocak'tan önce azile yönelik bir oturum gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Azil için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor.
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