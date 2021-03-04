Biden'dan maske zorunluluğunu kaldıran Cumhuriyetçi valilere sert tepki









Günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce soyu tükenmiş bir insan türü olan Neandertalleri bilimsel olmayan bazı kanaat odaklarının geri ve aşağı gören yaklaşımlarına bir yenisini 'süper gücün' lideri ekledi.





ABD Başkanı Joe Biden, bazı Cumhuriyetçi Partili valilerin eyaletlerinde maske zorunluluğunu kaldırmasını eleştirmek isterken Neandertallere karşı 'ırkçılık' diye nitelenebilecek bir açıklama yaptı.





'Aşı yapılması önlemlerin kaldırılmasını sağlamaz'

Teksas ve Mississippi eyaletlerinde maske zorunluluğunun kaldırılmasını "Bence büyük hata" diye eleştiren Başkan Biden, bugüne dek 78 milyon doz aşı yapılmış olmasının halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması için bir neden oluşturmadığını söyledi.



