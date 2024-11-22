Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Netanyahu'nun tutuklanması kararına tepki: 'Rezalet bir karar' /22 Kasım 2024 10:26

Biden'dan Netanyahu'nun tutuklanması kararına tepki: 'Rezalet bir karar'

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında UCM'nin çıkardığı tutuklama kararını 'rezalet' olarak tanımladı. Pentagon da kararı kabul etmediklerini duyurdu.

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Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, görevden alınan eski savunma bakanı Yoav Gallant ve İsrail'in öldürüldüğünü iddia ettiği Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif hakkında tutuklama kararı çıkarması sonrası ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklama yaptı. Biden, kararın 'rezalet' olduğunu savundu.

“TUTUKLAMA KARARI REZALETTİR”
Biden, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD Başkanı Biden, "UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkarması rezalettir" ifadesini kullandı. İsrail ile Hamas'ın 'eş değer' olmadığını belirten ABD Başkanı Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.

“KABUL ETMİYORUZ”
Konuya ilişkin olarak ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) da açıklama yapıldı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını kabul etmediklerini belirten Singh, "Savcıların tutuklama kararı çıkarmak için acele etmesinden endişe duymaya devam ediyoruz" diye konuştu. Singh, UCM'nin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını savundu.

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