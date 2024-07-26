Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı /26 Temmuz 2024 09:41

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, "En kısa sürede ateşkes anlaşması tamamlanmalı" çağrısında bulundu.

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BirGün'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun Gazze'deki son durumu, halen devam eden ateşkes görüşmeleri sürecini ve esirlerle ilgili konuları detaylı şekilde ele aldığı belirtildi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞTA KALICI BİR SONA ERİŞİLMELİ"

Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.

Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.
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