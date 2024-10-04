Biden'dan Netanyahu'ya: Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alana sürpriz şekilde gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.



Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.



İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu, bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." şeklinde yanıt verdi.



İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Biden, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin, "Hemen bir karar vermeyecekler dolayısıyla bekleyip göreceğiz." dedi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes teklifinin önemli bir adım olduğunu ve bu planın geniş destek topladığını söyleyen Biden, bu planın neden bir sonuca ulaşmadığına ilişkin bir yorum yapmadı.



Biden, İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu anlatarak, buna karşılık İsrail ordusunun saldırılarında sivilleri hedef almamaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



ABD SEÇİMLERİ



Joe Biden, yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili soruları da yanıtladı.



"Seçimlerin serbest ve adil olacağından eminim ama barışçıl olup olmayacağını bilmiyorum. (Donald) Trump'ın seçim sonuçlarından hoşlanmadığını söylediği geçen sefer süreç çok tehlikeliydi." diyen Biden, Cumhuriyetçi bazı isimlerin seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceklerine ilişkin açıklamalarını tehlikeli bulduğunu vurguladı.



İRAN’IN SALDIRISI



İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim’de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.



Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.



İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.



Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.