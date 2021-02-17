Biden'dan 'okuları açma' sözü

Salı akşamı Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde CNN'in düzenlediği halk oturumu programına katılan Biden, okulların açılmasına ilişkin takvim konusundaki en net açıklamasını yaptı. Aralık ayında görev başındaki ilk yüz gününde “okulların çoğunu” açma vaadinde bulunan Biden, bu hedefi nasıl tanımladığı ve nasıl başaracağına ilişkin giderek artan soruların hedefi oluyordu. Amerika'da çok sayıda okul sadece çevrimiçi eğitim verirken bazı okullarda haftanın farklı günlerinde çevrimiçi ve yüz yüze eğitime devam ediliyor.





Biden, CNN'in yayınladığı programda, “Ana okulundan sekizinci sınıfa kadar olan okulların açılmasından bahsetmiştim çünkü bunlar, açması en kolay okullar. Ayrıca çocukların ve ailelerin evde kalmasının ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle de açılmasına en çok ihtiyaç olan okullar” şeklinde konuştu.





Biden, Şubat ayı başında Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki'nin okulların yüz yüze eğitim için haftada bir açık olmasının Biden yönetiminin hedefinin sağlanması anlamına geleceği şeklindeki sözlerini “iletişim hatası” olarak değerlendirdi.





Başkan Biden, ana sınıfından sekizinci sınıfa eğitim veren okulların haftada beş gün yüz yüze eğitime ne zaman geçeceğiyle ilgili soruya, “İlk 100 günün sonunda bu hedefe yaklaşmış olacağız” şeklinde yanıt verdi. Birçok okulun yazın da açık kalmasını beklediğini söyleyen Biden, liselerde yüz yüze eğitime geçişin ise ergenlik çağındaki öğrenciler arasında bulaşıcılık riskinin daha yüksek olması nedeniyle daha uzun süreceğini kaydetti.





CNN'in düzenlediği halk oturumunda küçük işletmelere sağlanacak yardımlardan kitlesel aşılama planına kadar Corona pandemisiyle ilgili farklı konulara değinildi. Biden, Temmuz ayı sonuna kadar 600 milyon doz aşıya erişim sağlanacağını, bunun da her Amerikalı'ya yetecek miktarda aşı olacağı anlamına geldiğini söyledi.





Biden, sorulara verdiği yanıtların birçoğunda hedeflerine erişmek için mali kaynak gerektiğini vurguladı. 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketi tasarısını Amerikan kamuoyuna doğrudan tanıtmak amacıyla düzenlenen ve canlı yayınlanan halk oturumu, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine paketi kabul etmeleri için baskı yapma ve eski Başkan Donald Trump'ın azil davasının sona ermesiyle beraber Kongre'yi tasarıyı hızla geçirmeye odaklama planının bir parçasıydı.





“Donald Trump hakkında konuşmaktan bıktım”





Eski Başkan Trump hakkında konuşmayı üst üste reddeden Biden, bundan böyle Trump'ı geride bırakıp ileriye bakmak istediğinin altını çizdi, hatta oturumun bir noktasında, “Donald Trump hakkında konuşmaktan bıktım. Dört yıl boyunca haberlerdeki tek konu Trump'tı. Önümüzdeki dört yıl ise tüm haberlerin Amerikan halkına odaklanmasını istiyorum” dedi.





Biden ayrıca halk oturumunun yapıldığı Wisconsin eyaleti gibi Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenlerin sayısının birbirine yakın olduğu eyaletleri kazanmasını sağlayan ılımlı yaklaşımından da kesitler sundu. Oturumda Demokrat Parti'nin ilerici kanadının benimsediği eğitim kredisi borçlarının silinmesi meselesi de gündeme geldi. Biden, bir katılımcının, 50 bin dolara kadar olan eğitim kredisi borçlarının silinmesi önerisine sıcak bakması çağrısını karşılıksız bıraktı ve sadece 10 bin dolara kadar olan borçların silinmesinden yana olduğunu yineledi.





Biden'ın partisinin ilerici kanadından ayrı düştüğü meselelerden biri de polis teşkilatlarının işleyişinin iyileştirilmesiyle ilgiliydi. İlerici kanadın polis fonlarının kesilmesi çağrılarına zıt olarak polis teşkilatlarına daha fazla fon ayrılmasını destekleyen Biden, polis reformunun ele alınmasına yönelik tasarıların yasalaşması konusunda da iyimser olduğunu dile getirdi.





Göçmenlik reformu açıklaması





Yönetiminin bu hafta içinde açıklaması beklenen göçmenlik tasarısına da değinen Biden, destek vereceği tasarının kaçak göçmenlere vatandaşlık yolunun açılmasını içermesinin önemli olduğunu vurguladı, ancak aynı zamanda ihtiyaç halinde kapsamlı göçmenlik reformu yerine parçalara ayrılmış bir reform yaklaşımına da açık olabileceğinin sinyalini verdi.



