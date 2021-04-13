Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Putin'e Ukrayna çağrısı /13 Nisan 2021 21:50

Biden'dan Putin'e Ukrayna çağrısı

Beyaz Saray yönetimi tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Ukrayna konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Biden, Putin'le görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı.

Görüşmede birçok bölgesel ve küresel konunun ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, New START Anlaşması'nın genişletilmesi ile ABD ve Rusya'nın silah kontrolü ve mevcut güvenlik meseleleri konusunda stratejik istikrar diyaloğunu sürdürme niyeti de dile getirildi" ifadesi kullanıldı.

PUTİN'E ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE ZİRVE TEKLİFİ

Biden'ın görüşmede, Rusya'nın siber saldırılar ve seçimlere müdahale gibi eylemlerine karşılık olarak ABD'nin ulusal çıkarlarını savunma adına sert adımlar atacağının dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sarsılmaz taahhüdünün altını çizdi. Biden, Rusya'nın bir anda, işgal altındaki Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasından doğan endişelerimizi dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı" bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın, ABD'nin çıkarları doğrultusunda Rusya ile "istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurma" amacı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi tartışmak için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi teklif etti" ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün, Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba'ya "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletmişti.
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