Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Putin'e Ukrayna uyarısı: Bedeli ağır olur /01 Ocak 2022 11:57

Biden'dan Putin'e Ukrayna uyarısı: Bedeli ağır olur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda ağır bedel ödeyeceklerini söylediğini ifade etti.

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Biden, yılbaşı tatilini geçirdiği memleketi Wilmington kentinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Biden, "Devlet Başkanı Putin'e (Ukrayna konusunda askeri adım atması durumunda) ağır yaptırımlar getireceğimizi, NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki varlığımızı artıracağımızı ve ağır ödenecek ağır bir bedel olacağını açıkça söyledim." yanıtını verdi.

Biden, dünkü görüşmelerinin ardından ocak ayında ABD ile Rusya arasında yapılacak Ukrayna görüşmelerine ve yine Rusya ile NATO arasında yapılacak temaslara bakacaklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerin işe yarayabilmesinin ancak tansiyonun düşürülmesine bağlı olduğunu vurguladım. Ancak her zaman müzakere etmeyi ve ilerleme sağlamayı umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini tutması karşısında ABD'nin ne yapacağına ilişkin soru üzerine de Biden, "Burada kamuoyu önünde bunları konuşacak değilim ancak kendisine (Putin'e) Ukrayna'yı işgal edemeyeceğini açıkça söyledik." dedi.

Beyaz Saraydan önceki gün yapılan açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağı bildirilmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Rusya ile başta ABD olmak üzere NATO arasında Ukrayna sınırındaki hareketlilik nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Rusya, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve bu ülkeye silah nakliyesi yapılmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Batı kanadı ise Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak nedeniyle bu ülkeye yapılacak olası askeri müdahaleye karşı uyarıyor.
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