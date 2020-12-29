Samanyolu Haber /Gündem / Biden'dan Trump yönetimine suçlama /29 Aralık 2020 02:42

Biden'dan Trump yönetimine suçlama

ABD başkanlığına seçilen Biden, Trump yönetimini, kendisine ve ekibine geçiş sürecinde zorluk çıkarmakla suçlayarak "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu" dedi.

SHABER3.COM

3 Kasım'da düzenlenen ABD başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, Delaware'de yaptığı açıklamada, özellikle Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) siyasi liderliğin geçiş sürecini engellediğini söyledi.

Geçiş sürecinde Trump yönetiminin kendisine ve ekibine engel olduğunu belirten Biden, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminden önemli güvenlik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını öne süren Biden, bu tür gecikmelerin ABD'nin düşmanların güvenlik zafiyetinden yararlanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Biden, Çin hükümetini ticaret ve teknoloji, insan hakları ve diğer alanlardaki ihlallerinden sorumlu tutabilmek için de ABD'nin ortak ve müttefikleri ile koalisyon oluşturması gerektiğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'dan Trump yönetimine suçlama Sonraki Haber >>

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

FBI uçan adamın peşinde!

FBI uçan adamın peşinde!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:47:22