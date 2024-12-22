Biden'dan Trump'a karşı kritik hamle!

Görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını Kongre'nin kabul ederek kendisine göndermesinin ardından imzasını attı.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan ve hükümetin kapanmasına saatler kala Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen tasarının imzalanmasıyla olası bir bütçe krizi son anda engellendi.





TRUMP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.





Bu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde hafta başında anlaşmıştı. Ancak Trump, üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıkmış ve Kongre üyelerine tasarıyı reddetme çağrısında bulunmuştu.





Bütçe tasarısını ilk eleştiren isim, Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk olmuştu. Musk, "Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar Kongreden hiçbir yasa tasarısı geçmemeli" değerlendirmesinde bulunmuştu.





TRUMP'IN İSTEDİĞİ DE OLMADI

Trump'ın muhalefeti üzerine Kongre'deki bütçe müzakereleri yoğunlaşırken hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma limitinin 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı oylamaya sunulmuştu.





Seçilmiş başkan Trump'ın da destek verdiği bu tasarı, perşembe akşamı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti. Tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmemişti.