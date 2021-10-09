Samanyolu Haber /Gündem / Biden'dan Türkiye'ye eleştiri içeren kararname /09 Ekim 2021 08:26

Biden'dan Türkiye'ye eleştiri içeren kararname

Biden'dan Türkiye'ye eleştiri içeren kararname: Türkiye'nin Suriye eylemleri IŞİD ile mücadeleye sekte vuruyor

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan Suriye ile ilgili başkanlık kararnamesinde Türkiye'nin bu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını "IŞİD ile mücadeleye sekte vurduğunu" söyleyerek eleştiriyor.

"Suriye'deki durum ve Suriye ile ilgili Ulusal Olağanüstü Hal Durumu'nun Devamına Dair Not" başlığını taşıyan ve Kongre'ye de gönderilen kararname esas olarak bu ülkenin ABD açısından oluşturduğu düşünülen ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle 2019 yılında ilan edilmiş olan Olağanüstü Hal önlemlerinin bir yıl daha uzatılmasını düzenliyor.

Başkan Joe Biden'ın imzasını taşıyan kısa başkanlık kararnamesi metninin ana bölümünde en önemli kısmı Türkiye'ye yönelik eleştiri oluşturuyor.

Başkanlık kararnamesinde, Olağanüstü Hal önlemlerinin devamı kararına gerekçelerin belirtildiği satırlar şöyle:

"Suriye'deki ve Suriye ile ilgili konulardaki durum; özellikle de Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekat yürütme eylemleri; Irak ve Suriye'deki İslam Devleti'ni (IŞİD) yenilgiye uğratmak için sürdürülen mücadeleye sekte vuruyor ve siviller için tehlike oluşturuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına sıra dışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor."

Kısa kararname metninde bu gerekçelerle, Suriye konusundaki olağanüstü önlemlerin bir yıl daha uzatıldığı, kararnamenin resmen kayıtlara geçirildiği ve Kongre'ye de gönderildiği kaydediliyor.
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