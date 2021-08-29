Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan yeni saldırı uyarısı /29 Ağustos 2021 14:49

Biden'dan yeni saldırı uyarısı

ABD Başkanı Biden Afganistan’dan tahliyelerin son aşamasına gelirken yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulundu. Taliban ise Kabil Havaalanını devralmaya hazır olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

ABD birlikleri Afganistan’da 20 yılın ardından Kabil’i terk etme sürecinin son aşamasına geldi.

ABD Başkanı Joe Biden 31 Ağustos’ta ülkedeki bütün askerlerin tahliye edilmiş olacağını kaydetti. Biden Amerikan askerlerine "önümüzdeki 24-36 saat içerisinde" yeni saldırılar olma ihtimalinin "yüksek" olduğu uyarısında bulunarak durumunda "aşırı derecede tehlikeli" olduğunu kaydetti.

ABD cumartesi günü Afganistan'ın doğusunda Taliban'a yönelik olarak düzenlenen drone saldırılarında iki Taliban üyesinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Biden Taliban’a yönelik hava saldırılarına devam edeceklerini söyledi. Taliban saldırıyı kınadı.

Biden drone saldırısıyla ilgili olarak "Bu saldırı sonuncu değildi. Hain (Kabil Havalimanı) saldırıda payı olan herkesi avlamaya devam edeceğiz ve bunun bedelini onlara ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Kabil Havalimanı yakınında tahliye operasyonları sırasında geçen hafta meydana gelen intihar saldırılarında onlarca sivil ve 13 Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.

Tahliyeler tamamlanıyor

Taliban Afganistan’da yönetimi devralarak 15 Ağustos’ta Kabil’e girdikten sonra Beyaz Saray toplam 113 bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Taliban ABD ile vardığı anlaşma neticesinde ülkedeki yabancıların ve isteyen Afganların ülkeyi terk etmesine izin vereceğini duyurmuştu.

Bir ABD yetkilisi Kabil Havalimanı'nda 4 binden az asker kaldığını açıkladı. Tahliye operasyonunun başında 5 bin 800 asker bulunuyordu. Pentagon Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada bazı birliklerin geri çekildiğini açıklamıştı.

Batılı bir kaynak bugün sivil tahliyelerin tamamlanmasının planlandığını ve ardından askerlerin tahliyesinin tamamlanacağını kaydetti.

Taliban devralmaya hazır

Ülkede yönetimi devralan Taliban, mühendis ve teknik ekibi ile birlikte Kabil Havalimanı’nı devralmaya hazır olduğunu açıkladı.

Bir Taliban yetkilisi "Kabil Havalimanı'nı devralmak için ABD’lilerden son onayı bekliyoruz, çünkü iki taraf da hızlı bir devir teslim istiyor" dedi.

Batılı bir kaynak havalimanı civarındaki kalabalığın ABD’den yeni bir terör saldırısı olabileceği uyarısının ardından dağıldığını söyledi.
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