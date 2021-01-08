Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan yeni Trump yorumu /08 Ocak 2021 23:49

Biden'dan yeni Trump yorumu

Mevcut ABD Başkanı Donald Trupm'ın, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklaması sonrasında bu durumla ilgili konuşan Biden, "Törenine katılmaması iyi bir şey" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın görevden alınmasını destekleyip desteklemediği konusunda sorulan soruya, "Trump'ın azli Kongre'nin kararı" dedi. Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmama kararını da yorumlayan Biden, "Trump'ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey" ifadesini kullandı.

ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Washington DC'deki Kongre baskını ve galibiyetinin Kongre tarafından onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Mevcut Başkan Donald Trump'ın azlini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, önceliğinin pandemi olduğu yanıtını veren Biden, Trump'ın azlinin Kongre'nin vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

"Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil"

Biden, "Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil. Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak. Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak" dedi.

Seçilmiş başkan, Kongre'yi basanların terörist muamelesi görmeleri ve yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Yemin törenin katılmama yönünde karar alan Trump'a hitaben Biden, "Fikrini destekliyorum, bu onunla hemfikir olduğu az sayıda konulardan biri" dedi.

Obama, Bush ve Clinton törene katılacak

Öte yandan ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.

Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'dan yeni Trump yorumu Sonraki Haber >>

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:42