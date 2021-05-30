Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan yüz yüze görüşme öncesi 'Putin' mesajı /30 Mayıs 2021 20:20

Biden'dan yüz yüze görüşme öncesi 'Putin' mesajı

ABD Başkanı Joe Biden'dan 16 Haziran'da Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı yüz yüze görüşme öncesinde bir mesaj geldi. Biden'ın söz konusu görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirterek, "Bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim.” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti.

Biden, “Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.

İki lider 16 Haziran’da ilk kez yüz yüze görüşecek

Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, “ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek." demişti.

Putin ve Biden, Biden'ın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasından kısa bir süre sonra 26 Ocak'ta ilk kez telefonla görüşmüştü.
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