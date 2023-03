Biden'den Erdoğan'a büyük tepki: Davet etmedi

ABD Başkanı Joe Biden, iki yıl sonra yeniden düzenlenecek olan 'Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ve Macaristan'ı davet etmedi. Davetli ülke listesine 2021 yılında davetli olmayan sekiz ülke daha eklendi.







Foreign Policy dergisinin aktardığına göre, ABD'li üç yetkili, aynı zamanda NATO üyesi olan Türkiye ve Macaristan'ın zirveye davet edilmediğini teyit etti. Foreign Policy, "Washington, her ne kadar Ukrayna savaşı devam ederken Batı'nın Rusya'ya karşı stratejisini destekleme konusunda her iki ülkeye güveniyor olsa da ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerinin onaylanması için her ikisine de ihtiyaç duysa da söz konusu karar, Türkiye ve Macaristan'da demokrasinin kötüye gidişine ilişkin artan endişeleri yansıtıyor" değerlendirmesini paylaştı.





'ERDOĞAN GÜCÜ ELİNDE TOPLADI VE DEMOKRATİK UNSURLARI TASFİYE ETTİ'

Derginin haberinde ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gücü elinde topladı ve ülkedeki demokratik unsurları tasfiye etti; ancak, mayıs ayındaki seçimlerde 20 yıllık iktidarına karşı en büyük meydan okuma ile karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.







Söz konusu kararın ABD ile iki ülke arasında yeni gerilimler yaratabileceğine işaret eden Foreign Policy, haberinde, Biden yönetiminden bir yetkilinin değerlendirmelerine de yer verdi. ABD'li yetkili, zirvenin amacının 'bir başka ülkenin demokrasisinin ne kadar güçlü olduğuna ilişkin bir kanaat sunmak' olmadığını söyledi.





Yetkili, "Türkiye ve Macaristan'la ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye bağlıyız. İkisi de önemli NATO müttefiki; karşılıklı çıkara dayalı birçok konuda birlikte çalışıyoruz" dedi.





TÜRKİYE VE MACARİSTAN 2021'DE DE DAVET EDİLMEMİŞTİ

28-30 Mart tarihlerinde yapılacak 'Demokrasi Zirvesi', ABD, Kosta Rika, Güney Kor, Hollanda ve Zambiya'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 120 ülkenin davetli olduğu zirveye, 2021 yılında davet edilmeyen Honduras, Fildişi Sahili, Gambiya, Moritanya, Mozambik, Tanzanya, Bosne Hersek ve Liechtenstein da katılacak.





'Otoriterlik karşısında demokrasinin ve insan haklarının savunulması, kadınların demokrasilerdeki rolü ve yolsuzlukla mücadele' gibi konular üzerine yüz yüze ve çevrimiçi toplantılar yapılan ilk Demokrasi Zirvesi 2021 yılında yapılmıştı. Biden yönetimi, bu zirveye de Türkiye ve Macaristan'ı davet etmemişti.