Biden'den ilk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla kişi 3 Kasım'da sandığa gitti. Associated Press (AP) haber ajansı, 284 delegeye ulaşan Demokrat aday Joe Biden'ın ABD'nin 46'ncı başkanı olduğunu duyurdu.







Joe Biden, yaptığı açıklamada, "Beni seçmenizden dolayı onur duyuyorum, önümüzde zor bir yıl var" mesajını verdi.





OY SAYIMI 4 GÜN DEVAM EDİYOR





Milyonlarca Amerikalı 3 Kasım'da ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim gününden önce kullanılan oy sayısı 100 milyonun üzerindeydi. Seçim günü 50 milyon civarında insan oyunu kullandı.





4 gündür süren oy sayımlarının sonunda Pensilvanya'dan gelen haberle ABD'nin yeni başkanı belli oldu.





Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri 20 delegesi bulunan Pensilvanya'ydı. ABD medyası, Biden'ın Pensilvanya'yı da alarak 284 delegeye ulaştığını bildirdi. Associated Press (AP) haber ajansı da, 284 delegeye ulaşan Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu.







BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA: ONUR DUYDUM







Associated Press (AP) haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59'uncu başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha ispatladığını belirtti.





Biden, öfke ve sert beyanları geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ''Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.'' mesajı verdi.







"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' diyen Biden, ''Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' ifadesini kullandı.