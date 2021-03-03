Samanyolu Haber /Gündem / Biden'den Türkiye'ye ilk yaptırım! /03 Mart 2021 10:23

Biden'den Türkiye'ye ilk yaptırım!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Ticaret Bakanlığı, sübvansiyonlardan faydalandıkları ve dampinge başvurduklarını iddia ettiği ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 18 ülkedeki alüminyum levha ihracatçılarına vergi uygulamaya hazırlanıyor.

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Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) 15 Nisan'dan önce onaylaması gereken karar, eski Başkan Donald Trump yönetimine Amerikan aluminyum şirketlerinin yaptığı şikayetin ardından açılan soruşturmanın sonucunda alındı.

Aralarında Arconic ve Aleris Rolled Products gibi devlerin de bulunduğu bu şirketler düşük fiyatlı ithalattan zarar gördüklerini ileri sürüyordu.

Başkan Joe Biden yönetimi, özellikle Almanya'dan yapılan ithalatın yaklaşık yüzde 40 ila 242'lik damping önlemlerinden faydalandığını tahmin ediyor.

Geçen ekimde Trump yönetimi, soruşturmayla bağlantılı olarak ön tarifeler getirilmeye başlandığını açıklamıştı.

Anti damping vergilerinden etkilenecek ülkeler arasında Türkiye de var

Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun soruşturmanın sonucunu onaylaması durumunda Türkiye, Yunanistan, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Endonezya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, İspanya ve Tayvan'a karşı anti damping tedbirleri veya telafi edici vergiler yürürlüğe sokulacak.

EUROFER geçen yıl Türkiye'yi şikayet etmişti

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiasıyla 31 Mart 2020'de AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.

Bu soruşturmanın ardından ise Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti damping vergisine tabi tutulmuştu.
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