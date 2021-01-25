Biden'den yeni korona yasakları

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) kıdemli başkan yardımcısı Dr. Anne Schuchat, Pazar günü verdiği bir söyleşide, “Güney Afrika'yı da kaygı uyandırıcı virüs varyantının sınırları dışına yayılması nedeniyle kısıtlı ülkeler listesine alıyoruz” dedi ve CDC'nin “Amerikalılar'ı korumak ve bu varyantların yayılması ve mevcut pandemiyi daha da kötüleştirmesi riskini azaltmak için bu önlemleri alacağını” söyledi.

Bazı sağlık yetkilileri, mevcut aşıların, yeniden enfeksiyon kapma riskini yükselten Corona virüsünün Güney Afrika varyantına karşı etkili olmayacağından kaygılanıyor.

Yasağa yeni ülkeler eklenebilir

En az 20 ülkede rastlanan ve 501Y.V2 olarak adlandırılan Güney Afrika varyantı, yüzde 50 oranında daha bulaşıcı. CDC yetkilileri, Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, seyahat yasağı getirilen ülkelere gerektiği takdirde yenilerinin eklenebileceğini söyledi.

Virüsün Güney Afrika varyantına Amerika'da henüz rastlanmadı. Ancak ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve B.1.1.7 olarak adlandırılan bir başka virüs varyantı, Amerika'da en az 20 eyalette tespit edildi.

Seyahat kısıtlamalarının yeniden uygulamaya konulması sürpriz olmasa da listeye Güney Afrika'nın da eklenmesi, yeni ABD yönetiminin mutasyonlu virüsün yayılmasına ilişkin kaygılarını ortaya koyuyor.

Biden'ın yasaklı ülkeler listesine Güney Afrika'yı da alma kararını ilk kez Reuters haber ajansı duyurdu.

Başkan Biden, geçtiğimiz hafta, havayoluyla Amerika'ya gelen yabancıların karantina altına alınması talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Kararname, Amerika'ya gelecek iki yaş ve üzerindeki yolcuların seyahatten önceki üç gün içinde aldıkları negatif Corona virüsü testini Amerika'ya girişte ibraz etmeleri zorunluluğu getiriyor.





CDC'den yeni kararlar





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yeni Başkanı Dr. Rochelle Walensky'nin ise Pazartesi günü tüm uçak, feribot, metro, otobüs, taksi ve ortak kullanımlı araçlarda iki yaş ve üzerindeki yolcuların maske takmasının zorunlu hale getirileceği karara imza atması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde yürürlüğe girmesi beklenen karar çerçevesinde yolculara yemek yeme ya da su içme gibi hallerde kısa süreliğine maskelerini çıkarma imkanı sağlanacak.





CDC'nin havayoluyla Amerika'ya gelecek iki yaş ve üzerindeki tüm yolcuların seyahatten önceki üç gün içinde aldıkları negatif Corona virüsü testlerini sınır kapılarında ibraz etmeleri zorunluluğu ise Salı gününden itibaren uygulanmaya konacak.





CDC, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada olduğu gibi, Corona testi kapasitesinin kısıtlı olduğu ülkelerden gelen yolculara geçici olarak muafiyet getirmeyi ise düşünmüyor. Havayolu şirketlerinden yetkililer, geçtiğimiz hafta CDC'ye test uygulamasının kısıtlı olduğu ülkelerin yeni kuraldan muaf tutulmaları çağrısı yapmıştı.



