Biden'ın ABD seçimlerinden çekilme kararı piyasaları nasıl etkiledi?

2024 ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.





Bitcoin, Biden'ın pazar günü başkanlık yarışını bıraktığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 5'lik bir sıçrama ile suikast girişiminden bu yana yüzde 18'den fazla artarak, 68.300 doların üzerine çıktı.





Ancak, kasım seçimlerine daha aylar var, dolayısıyla bu potansiyel eğilimler kesin olarak tespit edilemiyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerine haftalar kala politik tansiyon düşmüyor.Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin kasım ayında yapılacak seçimlerdeki adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden bir hafta sonra ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekilme kararı aldı.Biden adaylıktan çekildiğini açıklarken, Demokrat Parti'nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini belirtti.Yatırımcılar, son gelişmelere ve ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında yapması beklenen faiz indirimlerine piyasanın vereceği tepki konusunda daha temkinli hale geldi.Giderek artan belirsizliğin, piyasalarda daha fazla riskten kaçış hareketine neden olabileceği düşünülüyor.Tesla, Microsoft ve LVMH gibi dev şirketlerin ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacağı bu kritik haftada, vadeli işlem piyasaları Biden'ın çıkışının ardından Wall Street'te daha yüksek bir açılışa işaret ederken, önümüzdeki dönemde dalgalanma yaşanabilir. ABD seçimlerinin piyasalara yönelik muhtemel etkisi, önümüzdeki aylarda anket sonuçlarının nasıl şekilleneceğine bağlı olarak oldukça öngörülemez.Dolar pazartesi günü Asya seansında diğer önemli para birimlerinin çoğu karşısında zayıflarken, bu durum euronun yükselişe geçmesine neden oldu. Paritenin döviz kuru iki günlük düşüşün ardından toparlanarak 1,09'a yaklaştı.Doların zayıflığı, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalinin artması ile ilişkilendiriliyor. Bu durum, Trump'ın 2016'da başkanlık seçimlerine adaylığını koyduğu son seferde piyasanın verdiği tepkiyi yansıtıyor; zira yatırımcılar siyasi belirsizlikler nedeniyle Fed'in faiz oranını düşüreceğini öngörmüştü. Bununla birlikte, piyasa genellikle gerçek olaydan önce tepki verdiği için ABD doları seçimden sonra önemli ölçüde güçlendi.Özellikle kripto para birimleri, geçtiğimiz hafta eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişiminden bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yaşadı. Bu olay, kripto para birimlerinde özel bağış toplamayı kabul eden kripto dostu adayın zafer ihtimalini güçlendirdi.Hisse senedi vadeli işlemleri, Wall Street'in yanı sıra Avrupa piyasalarında da yüksek bir açılışa işaret ediyor. Hisse senetlerinin hafta sonu yaşanan olaylara nasıl tepki vereceğine dair net bir gösterge yok, zira piyasadaki toparlanma son dönemdeki sert geri çekilmenin ardından gelen dip alımlarından kaynaklanmış olabilir.Öte yandan, aday olması durumunda Harris, seçmenlerin suikast girişiminden bu yana kamuoyu yoklamalarında yükseliş gösteren Trump'a karşı daha fazla destek toplayabileceğine dair umutlarını tazeleyebilir. Tarihsel olarak Wall Street, Demokrat bir hükümet altında Cumhuriyetçi bir yönetim altında olduğundan daha fazla yükseliş eğilimi yaşasa da tarih tekerrür etmeyebilir.Kısa vadede piyasaların, başkanlık sonuçları daha belirsiz hale geldikçe siyasi olaylardan ziyade Fed'in politikasına odaklanması gerekiyor. Fed, 2020'de COVID-19 salgınından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürmenin eşiğinde. ABD'nin ekonomik görünümü, son verilere ve siyasi iklime bağlı olarak daha belirsiz hale geliyor.Sektörlere bakıldığında, son gelişmelerden Baker Hughes, Exxon Mobil ve Occidental Petroleum gibi fosil yakıt şirketlerinin fayda sağlayabileceği düşünülüyor. BP ve Shell gibi Avrupalı muadillerinin de bu küresel trendi takip etmesi muhtemel görünüyor.Bankacılık hisseleri ise özellikle Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi yatırım bankacılığına daha fazla maruz kalanlar olmak üzere, Trump liderliğindeki bir hükümet altında düzenlemelerin potansiyel olarak gevşetilmesiyle desteklenebilir. Ayrıca, özel sağlık sigortasına yönelik potansiyel politika desteği nedeniyle sağlık sektörü olumlu bir görünüm sergileyebilir. Tüketici hisseleri de vergi indirimi teklifinden faydalanabilir.Buna karşılık, yenilenebilir enerji şirketleri ve elektrikli araç (EV) üreticileri, Trump'ın uygulayabileceği iklim değişikliği karşıtı politikalar nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Zarar görebilecek hisseler arasında Tesla, Rivian ve Lucid gibi elektrikli araç üreticileri yer alıyor. Iberdrola, National Grid ve TotalEnergies gibi Avrupalı yenilenebilir enerji şirketleri de dalgalanma etkileri yaşayabilir.Metal ve enerji gibi emtia fiyatları pazartesi günü Asya seansında dalgalanan dolar nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.Altın, gümüş, bakır, ham petrol ve doğal gaz fiyatları, yatırımcıların piyasanın dolara vereceği tepkinin ipuçlarını araması ile başlangıçta artış gösterdi. Toparlanma işaretlerine rağmen düşüş trendinin sona erdiğini ilan etmek için henüz çok erken zira ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden başlaması emtia fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.