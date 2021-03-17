Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın açıklamasına Rusya'dan ilk tepki geldi /17 Mart 2021 21:24

Biden'ın açıklamasına Rusya'dan ilk tepki geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" şeklindeki sözleri sonrasında Moskova yönetiminin, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırdığı belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik açıklamalarına Moskova yönetiminden tepki geldi. Rusya, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırdığını duyurdu.

ABD'nin yeni başkanı Biden, 20 Ocak'tan bu yana ilk kez Moskova'yı, Rusya lideri Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söylemesiyle hedef aldı. ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a konuşan Biden, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurguladı. Biden, "Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" dedi.

Washington ile Moskova hattında gerileme yol açan açıklamanın ardından Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu.

"İstişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı"

Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" dedi.
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