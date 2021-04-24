Samanyolu Haber /Dünya / Biden'in açıklamasındaki İstanbul detayı /24 Nisan 2021 21:39

Biden'in açıklamasındaki İstanbul detayı

1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasındaki detaylar da dikkat çekti. Biden, İstanbul'dan söz ederken 'Konstantinopolis' dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasının yakıları sürerken, konuşmasının detayları da ajanslara düşmeye başladı. Biden'in konuşmasında İstanbul için 'Konstantinopolis' demesi dikkatleri çekti. 

Biden tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız."
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