Biden'ın Ankara için aday gösterdiği isme onay çıktı





Komisyon bugün, ABD’nin çeşitli ülkeler ve teşkilatlardaki büyükelçilikleri dahil, ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bazı görevlere aday gösterilen ve halen Senato’da onay süreçleri devam eden kişilerin adaylıklarını görüştü.





Adaylıklar için komisyonda toplu oylama yapıldı ve ikisi hariç, aralarında ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake’in de olduğu tüm adaylar komisyonun onayını aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Barbara Leaf ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nda (USAID) Küresel Sağlık Başkan Yardımcısı adayı Atul Gawande’nin adaylıklarının onay süreciyse bazı senatörlerin itirazları nedeniyle beklemeye alındı.





Komisyonda onaylanan adayların, görevlerine resmi olarak başlayabilmeleri için Senato Genel Kurulu’nda da onaylanmaları gerekiyor. Dolayısıyla Jeff Flake de Senato’dan onay aldığı takdirde ABD’nin yeni Ankara büyükelçisi olarak görevine resmen başlayacak.





Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001 ile 2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.





Flake, 2019 yılında eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti’nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli olmuştu. Jeff Flake emekliliğinin ardından, Trump’ı eleştirdiği “Conscience of a Conservative” (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap yazmıştı.





Eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı.





Flake, Biden’a desteklerini açıklayan 20’nin üzerinde Cumhuriyetçi Kongre üyesinden biriydi.





Flake Senato’dan onay aldığı takdirde, görevi deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak. Satterfield, iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapıyordu.





Flake’in bu göreve aday gösterilmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinin de en zor zamanlardan birini geçirdiği döneme denk geliyor. İki NATO müttefiki arasında halen birçok konuda anlaşmazlık yaşanıyor. ABD’nin Suriye’de YPG’ye desteği ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ilişkilerde gerilim meydana getiren meselelerin başında geliyor. Washington bu alım üzerine Ankara'ya yaptırımlar getirmiş ve F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından Türkiye'yi çıkarmıştı.





Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16'larla geri vermeyi teklif ettiğini söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "Türkiye'ye F-16'lar için hiçbir finansman teklifinde bulunmadıklarını" belirtmişti.





Ayrıca 24 Nisan’da Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına da Ankara sert tepki göstermişti.





Jeff Flake Senato'daki oturumda yeni yaptırım uyarısı yapmıştı





Flake Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki adaylık oturumunda da, Türkiye’nin Rusya’dan ek silah alımının Ankara’ya karşı ABD’nin CAATSA (Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) altında yeni yaptırımlar getirmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.





Jeff Flake, Türkiye ve ABD’nin birlikte çalıştığı birçok konu olduğunu söylemiş, Ukrayna, Gürcistan, Suriye’ye insani yardımlar, Afganistan gibi konuları sıralamış ancak Ankara’nın insan hakları karnesini eleştirmişti. Flake, Türkiye’de Çin hariç tüm ülkelerdekinden fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğuna dikkat çekmişti.