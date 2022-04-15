Biden'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu





Dönem dönem yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu kez de yaptığı tokalaşma hareketiyle konuşuluyor.





Kürsüde yaptığı konuşma sonrasında sağına dönen Biden tokalaşmak için karşısında birisi varmış gibi elini uzattı. Ancak karşısında kimse yoktu ve Biden bir süre durduktan sonra kürsüden ayrıldı.



SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILDI







Biden'ın görüntülerinin yayılması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Teksas Senatörü Cruz, Twitter hesabından bir çift göz emojisi koyarak paylaştı.