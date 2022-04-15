Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu /15 Nisan 2022 21:59

Biden'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı bir konuşma sonrasında kürsüdeki hareketi gündem oldu. Konuşmaı sona ereden Biden tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede yalnızdı. İşte o anlar...

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Dönem dönem yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu kez de yaptığı tokalaşma hareketiyle konuşuluyor.

Kürsüde yaptığı konuşma sonrasında sağına dönen Biden tokalaşmak için karşısında birisi varmış gibi elini uzattı. Ancak karşısında kimse yoktu ve Biden bir süre durduktan sonra kürsüden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILDI

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Biden'ın görüntülerinin yayılması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Teksas Senatörü Cruz, Twitter hesabından bir çift göz emojisi koyarak paylaştı.

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