Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın danışmanından Türkiye'ye ilk mesaj! /11 Kasım 2020 13:57

Biden'ın danışmanından Türkiye'ye ilk mesaj!

Gayri resmi sonuçlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden koltuğu 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da Donald Trump'tan devralacak. Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü aktif hâle getirmesi ve Halkbank'ın müeyyideleri ihlâl etmesi gibi başlıklarda yeni başka Biden nasıl hareket edecek? İlk işareti Biden'ın danışmanı Michael Carpenter verdi,

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın dış politika danışmanı Michael Carpenter, ekonomik olarak çökertecek müeyyideler yerine farklı yollarla Türkiye'ye tazyik yapmayı planladıklarını belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Fransa’nın eski AB işleri bakanı Nathalie Loiseau ile birlikte Yunan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) tarafından organize edilen bir konferansta konuşan Carpenter, Biden'ın Türkiye'ye yönelik nasıl bir politika takih edeceğinin sinyallerini verdi. 

ELIAMEP'in konferanstan sonra yayımladığı bültene göre Carpenter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ politikalarının ve Rus yapımı S-400'leri almasının "sorumsuzca" olduğunu ifade etti. 

ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ BİRLİKTE BASKI UYGULAYACAK

Carpenter, söz konusu hamleleri "Bir Kuzey Atlantik İttifakı Antlaşması (NATO) müttefiki için uygun değil." diye nitelendirdi.

Carpenter, ABD'in Avrupa ile birlikte Türkiye'ye tazyik uygulayabileceğini ifade ederken, "Türkiye sırtını açık ekonomiye yaslıyor. Bu bize Türkiye'ye karşı avantaj sağlıyor." diye konuştu. 

Joe Biden'ın dış politika danışmanı Michael Carpenter, Türkiye'nin ilk gündem maddeleri olacağını söyledi.

Türkiye'ye müeyyide uygulamadan ve ekonomisini çökertmeden baskı uygulamayı tercih ettiklerini dile getiren Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile Gümrük Birliği Antlaşması'nı geliştirme müzakerelerini durdurma fikrine katılmadığını dile getirdi.

ERDOĞAN'IN ADIMLARI İÇİN "PROVOKATİF" DEDİ

ABD, Almanya ve Fransa'nın beraber çalışması gerektiğini dile getiren Carpenter, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "provokatif adımlar" atmakla itham etti: "Türkiye hepimizin bir arada olduğunu görünce provokatif adımlar atmaktan kaçınacaktır." 
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