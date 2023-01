Biden'in eski ofisinden de 'Gizli Belgeler' çıktı

Resmi belge tartışması Başkan Biden’ın Meksika’da Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme geldi.



Başkan Biden sözkonusu belgelerin başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde fahri öğretim üyesi olduğu dönemde tahsis edilen ofis boşaltılırken avukatları tarafından bulunduğunu söyledi.



“Beni tanıyanlar resmi belge konularını ne kadar ciddiye aldığımı bilir. Belgeleri avukatlar bulur bulmaz yapmaları gerekeni yaptılar ve Ulusal Arşiv’e haber verdiler. Orada hükümete ait kayıtların olduğunu öğrendiğime şaşırdım. Belgelerin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Avukatlarım da sormamamı önerdi” dedi.



ABD Başkanı inceleme sürecinde tamamıyla işbirliği yaptıklarını ve incelemenin yakın zamanda sonlanacağını umduğunu söyledi.



Belgelerde ne var?



Sözkonusu belgeler başkent Washington’daki Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement adlı düşünce kuruluşunda, Biden’ın daha önce kullandığı ofis boşaltılırken Biden’ın avukatları tarafından bulundu. Kilitli bir dolapta kişisel belgelerle birlikte bulunan materyaller 2 Kasım’da Ulusal Arşiv’e teslim edildi.



Biden ve danışmanları bu ofisi 2017 yılı ortalarından 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için kampanyanın başlangıcına kadar kullanmıştı. Ofis kapatılırken bulunan belgeler öncesinde Ulusal Arşiv’den herhangi bir talep gelmemişti.



New York Times ve CNN’in haberine göre ofiste Biden’ın eski Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ait bulunan az sayıda belge arasında yabancı ülkelere ilişkin brifing materyalleri vardı. CNN’in haberine göre ofiste bulunan az sayıda gizli belge arasında Ukrayna, İran ve İngiltere’ye ilişkin konuları kapsayan brifing materyalleri bulunuyor.



İki süreç arasındaki fark



Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki konutu Mar-a-Lago’da çok sayıda gizli belge olduğu ortaya çıkmış, Trump’ın ekibi konutta bulunan gizli belgelerin devlete teslim edilmesi taleplerine aylarca meydan okumuştu.



Florida’daki konutta çok sayıda gizli belge bulunmasına ve konuyla ilgili Ulusal Arşiv ilk olarak Trump’ın avukatlarıyla irtibata geçmiş olmasına rağmen Trump ve ekibi durumu Ulusal Arşiv’e bildirmemiş ve belgelerin teslim edilmesi konusundaki çağrılara uymamıştı.



Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Trump’ın hukuk ekibi arasında görüşmeler yapılmış; ancak buna rağmen belgeler teslim edilmemişti. Hatta süreç içinde konutta Trump’ın ekibinden bildirdiğinden de başka belgelerin olduğu da ortaya çıkmıştı.



Bunun üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri Ağustos ayında Trump’ın Florida’daki konutunu arayarak 15 kutu materyale el koymuştu. Bulunan belgelerin en az 60’ı “çok gizli” belgelerdi.



Eski Başkan Donald Trump hakkında bu nedenle adaletin engellenmesi girişimi konusunda soruşturma yürütülüyor.



Beyaz Saray ise Ulusal Arşiv ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptığının altını çiziyor. Biden’ın ekibinin ofiste belgelerin bulunması üzerine hızlı bir şekilde harekete geçerek yasalar çerçevesinde derhal Ulusal Arşiv yetkililerini belgeleri almaları için çağırdıkları belirtildi.



ABD’de devlete ait resmi belgelerin muhafaza edildiği Ulusal Arşiv’in konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nı bilgilendirdiği kaydedildi.



Biden’ın danışmanları ABD’de Kasım ayında yapılan ara seçimlerden önce bulunan belgelerle ilgili olarak kamuoyuna neden daha önce bir açıklama yapılmadığı konusundaysa ayrıntı vermedi.