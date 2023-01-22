Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde gizli belgelerin bulunmasının ardından aramalarda, 6 tane daha belge ortaya çıktı. Belgelerden bazıları, Biden'ın Delaware eyaleti senatörlüğü yaptığı 1973-2009 yılları arasını kapsıyor. Adalet Bakanlığı, 12 saat süren aramalarda Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde yazdığı notlardan oluşan kağıtları da aldıklarını açıkladı.







Biden'ın aramalar için evinin her yerine girilmesine izin verdiğini aktaran avukatı Rob Bauer, Biden ve eşi Jill Biden'ın aramalar sırasında evde olmadığını söyledi.





'PİŞMAN DEĞİLİM'

Belgelerin tespit edilmesinin ardından Cumhuriyetçiler tepki göstermeye devam ederken, eski başkan Donald Trump'ın 'haksızlığa uğradığını' savunuluyor. Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022’de Trump’ın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, “Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” yorumunu yapmıştı.







Biden, 8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerden önce bulunan belgeler hakkında daha önce bir açıklama yapmaması sorulduğunda , “Bana kalırsa orada hiç bir şey bulamayacaksınız. Pişman değilim. Avukatların yapmamı istedikleri her şeyi yapıyorum'' açıklamasını yapmıştı.





Ne olmuştu?

Biden'ın kişisel ofisinde 2 Kasım tarihinde başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler ortaya çıktıktan sonra, belgelerin bulunduğuna dair ilk açıklamalar 11 Ocak tarihinde yapıldı. 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde belgelerin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmaması sorgulanırken, daha fazla belge olup olmadığını bulmak için bir araştırma başlatıldı. Başsavcı Merrick Garland, konuyu detaylı araştırması için Adalet Bakanlığı'ndan Robert Hur'u görevlendirdi.







Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde devam eden aramalarda garajında ve depo alanında 12 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde daha fazla belge ortaya çıktı. Gizli belgelerin Biden'ın özel mülklerinde bulunması ise ABD basınında bir 'politik skandal' olarak değerlendiriliyor.