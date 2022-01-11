Biden'in gizlice onayladığı güvenlik paketinden Ukrayna'ya yardım çıktı

CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden’in yönetimi, aralık ayının sonlarında Ukrayna'ya güvenlik alanında 200 milyon dolarlık ek güvenlik yardımının tahsis edilmesine gizlice izin verdi.







Haberde, "Biden yönetimi, Ukrayna'ya ek 200 milyon dolarlık savunma yardımını sessizce onayladı" ifadelerine yer verildi.







İsimleri açıklanmayan kaynaklarına göre; güvenlik paketi kapsamında, küçük silahlar ve mühimmat, güvenli telsizler, tıbbi ekipman, yedek parçalar ve diğer ekipmanlar dahil olmak üzere ABD'nin geçmişte sağladığı savunma ekipmanlarının çoğunun sevkiyatına izin verildi. Paket, ABD ve Rusya'nın bu haftaki müzakerelere başlamasından sadece haftalar önce onaylandı.





CNN, söz konusu kararın Rusya ile ABD arasında dün başlayan müzakerelerden birkaç hafta önce alındığına dikkat çekti.





Kanala bilgi aktaran kaynaklardan ikisi, bazı yetkililerin bunu gizli kanallar aracılığıyla öğrendiğini ekledi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi CNN'e verdiği demeçte, "Ekipmanın teslim edilmesi muhtemelen biraz zaman alacak geçen yaz izin verilen 60 milyon dolarlık ekipmanın teslimatı ancak şimdi tamamlanmak üzere" dedi.





Kaynaklara göre Dışişleri Bakanlığı, silahların son birkaç hafta içinde teslim edildiğini ve yardımın devam edeceğini söyledi, ancak ayrıntıları tartışmayı reddetti. Kaynak, "Güvenlik yardımının her dilimine ve güncellemesine girmeyeceğim. Mesele şu ki: geçen yıl Ukrayna'ya 2014'ten bu yana herhangi bir noktada olduğundan daha fazla güvenlik yardımı verdik. Bu teslimatlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi devam ediyor" diye konuştu.





Dışişleri Bakanlığı daha önce izin verilen ek güvenlik yardımını çevreleyen belirli ayrıntılardan bahsetti. İki kongre kaynağı, bu durumda Biden yönetiminin yeni paketi bu hafta yapılacak görüşmeler öncesinde ilgi odağından uzak tutmak istediğini söyledi.





Haberde ayrıca, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin CNN'i Devlet ve Savunma departmanlarına yönlendirdiği ancak Pentagon'un yorum talebine yanıt vermediği belirtildi.