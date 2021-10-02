Biden'ın 'görev onay' oranında sert düşüş

Associated Press (AP) haber ajansının Chicago Üniversitesi bünyesindeki NORC Araştırma Merkezi'yle ortak yaptığı yeni anket, ABD'yi birleştirme ve ülkeyi ustalıkla yönetme sözüyle işbaşına gelen Başkan Joe Biden'ın popülaritesinin, son haftalarda ABD içinde ve dışında yaşanan bazı zorluklar nedeniyle gerilediğini ortaya koyuyor.





Ankete katılanların yüzde 50'si Biden'ın icraatlarını onayladıklarını, yüzde 49'uysa onaylamadıklarını belirtti. Ağustos ayındaki ankette Biden'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 54, Temmuz ayındaysa yüzde 59'du. ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecini aceleye getirmesi ve tahliye operasyonunda görev alan 13 ABD askerinin intihar saldırılarında hayatını kaybetmesi, Meksika sınırındaki görevlik görevlilerinin Haitili göçmenlere kötü muamelesi, Delta varyantı nedeniyle Corona vakalarının artması, Demokrat Parti'nin altyapı ve diğer önceliklerini içeren yasa tasarılarını Kongre'den geçirilmede zorlanmasının son anketin sonuçlarına yansıdığı gözleniyor.





Temmuz ayından bu yana Biden'ın kamuoyundan aldığı görev onayı Demokrat Partili seçmenler arasında yüzde 92'den yüzde 85'e geriledi. Bağımsız seçmenler Temmuz'da Biden'a yüzde 62 oranında güvenirken bu oran şimdi yüzde 38'e düştü. Cumhuriyetçi Partili seçmenlerinse sadece yüzde 11'i Biden'ın icraatlarını onaylıyor. Bu oran, Temmuz ayında kaydedilenle aynı seviyede.





Beyaz seçmenlerin Biden'a verdiği onay yüzde 49'dan yüzde 42'ye gerilerken Biden'ın icraatlarını destekleyen siyah seçmenlerin oranı yüzde 86'dan yüzde 64'e indi.





Biden'ın başkanlık koltuğunda gösterdiği performans hakkında karışık hislere sahip olan seçmenlerle daha sonra yapılan görüşmelerde bu seçmenlerin yine de Biden'ı eski Başkan Donald Trump'a tercih ettikleri anlaşılıyor. Seçmenler, Biden'ın eski Başkan Trump döneminde başlayan bir pandemiyle mücadele ettiğini, Trump adına müzakere edilen Afganistan'dan çekilme süreciyle uğraştığını ve Trump'ın vergi indirimleri nedeniyle şirketler ve zengin kişilere fayda sağlayan bir ekonomi devraldığını düşünüyor.





Biden'a oy veren ancak şu anda Biden'a çok sıcak bakmayan 41 yaşındaki Atlantalı sağlık çalışanı Acarla Strickland, "Şu anda olup bitenlerin çoğunda Trump'ın parmağı var" diyor.





Dört çocuk annesi olan Acarla Strickland, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Corona paketinin parçası olan aylık çocuk kredisi ödemelerinden yararlandığını söylüyor. Ancak Strickland, hükümetin halka yardım için daha fazlasını yapması gerektiği görüşünde. Lisansüstü eğitimi için 66 bin dolar borç alan Strickland, şimdi bu borcu hiçbir zaman ödeyememe korkusu çekiyor.





“Nüfusun sadece yüzde 34’ü ülkenin doğru yolda ilerlediği görüşünde”





Amerikalılar'ın sadece yüzde 34'ü ülkenin doğru yolda ilerlediğine inanıyor. Bu oran, Biden'ın başkanlığının ilk aylarında bunın iki katıydı. Larry Schuth gibi Trump destekçileri, Biden'ın hükümeti büyüterek ve Meksika sınırındaki göçmen meselesini iyi idare etmeyerek ülkeye zarar verdiğini düşüyor. Schuth, Kanada'ya gitmek istediğini, ancak salgın önlemleri nedeniyle gidemediğini de kaydediyor.





“Bu ülkeyi mahvetmek ve bölmek için bir plan yapsanız bu işi bundan daha iyi nasıl becerirdiniz bilemiyorum” diyen 81 yaşındaki Trump destekçisi, “Çok fazla para harcıyoruz. Daha da harcamayı planlıyoruz. Güneyimizde de bir sınır yok” diyor.





Ankete göre Amerikalılar'ın yüzde 47'si, Biden'ın ekonomi yönetimini onaylıyor. Mart ayında bu oran yüzde 60 olarak kayda geçmişti, ancak Ağustos'ta şu ankine benzer orandaydı.





Biden'ın Corona yardım paketlerinin ilk başta kamuoyuna aşıladığı iyimserlik havasıysa yerini işverenlerin eleman bulamaması, enflasyonun beklenenden yüksek olması ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara bıraktı. Tedarik zincirindeki aksaklıklar otomobil, elektrikli ev eşyası ve diğer birçok ürünün arzında sorunlara neden oluyor. Delta varyantı ve bazı Amerikalılar'ın aşı olmak istememedeki ısrarı da Ağustos ayında işe alımları yavaşlatan bir etken olarak ortaya çıkıyor.





Miami'de yaşayan 70'li yaşlardaki öğretmen Roni Klass, Trump'ın başkan olmadığına sevindiğini söylese de enflasyonun artması nedeniyle kaygılı.

“Markete gittiğimde fiyatların çok yükseldiğini görüyorum” diyen Klass, "Elime geçen parayı harcamalarıma yetiremiyorum. Masrafları elimden geldiği kadar kesmem gerekiyor" diyor.





Biden en yüksek notu pandemiyle mücadele alanında alıyor





Ankete katılanların yüzde 57'siyse Biden'ın Corona pandemisiyle mücadele çabalarını onaylıyor. Bu oran, Ağustos ayına benzer olsa da Temmuz ayında kaydedilen yüzde 66'yla kıyaslanınca oldukça düşük. Ancak pandemiyle mücadele yine de Biden'ın ankete göre en güçlü olduğu alan. Her 10 Demokrat Partili seçmenin 9'u Biden'ın pandemi politikalarını onaylarken her 10 Cumhuriyetçi Partili seçmenin sadece 2'si Biden'a bu konuda destek veriyor.





Temmuz ayındaki ankette her 10 Cumhuriyetçi'den 3'ü Biden'ın pandemiyle mücadeleyi iyi yürüttüğü görüşünü dile getiriyordu.





Biden'ın ABD'deki kamu çalışanlarının çoğunun Corona virüsüne karşı aşılanması ya da düzenli teste tabi olması kararını destekleyenlerin sayısı da karşı çıkanlara göre daha yüksek. Yüzde 51, bu kararı onaylarken yüzde 34, aşı zorunluluğuna karşı tavır alıyor. Her 10 Demokrat seçmenin 8'i, her 10 Cumhuriyetçi seçmenin de 6'sı, aşı zorunluluğunu destekliyor.





Dış siyasette puan kaybı





Başkan Biden, dış siyasetle ilgili bazı meselelerde kamuoyu desteği toplamakta zorlanıyor. Anket katılımcılarının yüzde 43'ü Biden'ın dış politikasını destekliyor. Afganistan'daki durumu onaylayanların oranıysa yüzde 34'te kalıyor. Demokrat Partili seçmenler arasında bile sadece yüzde 54'lük bir kesim, Biden'ın Afganistan meselesine yaklaşımını onaylıyor. Bu oran, Cumhuriyetçiler arasındaysa yalnızca yüzde 10.





Ancak aynı zamanda Ağustos ayı sonunda Afganistan'da kalan son ABD askerlerinin de geri çekilmesi kararını destekleyen Amerikalılar'ın sayısı, desteklemeyenlerden biraz yüksek. Yüzde 45, çekilme kararını onaylarken yüzde 39, buna karşı çıkıyor. Demorat seçmenlerin üçte ikisi asker çekme kararına destek veriyor. Aynı oran, Cumhuriyetçiler için dörtte bir seviyesinde. Cumhuriyetçiler'in üçte ikisiyse Afganistan'dan asker çekme kararını desteklemiyor.





Biden'ın ulusal güvenlik politikalarını destekleyen Amerikalılar'ın oranı yüzde 46'yken desteklemeyenlerin oranı, yüzde 52 olarak kayda geçiyor.

AP-NORC anketi, Fransa'yla ABD arasında, Avustralya denizaltı sözleşmesi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından hemen sonra yapıldı. Buna rağmen Amerikalılar'ın yüzde 50'si, Biden'ın ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerini iyi yönettiğini düşünüyor.





Göçmenlik Biden'ın en zayıf olduğu noktalardan biri





Amerikalılar'ın sadece yüzde 35'i Biden'ın göçmenlik politikasını onayladığı görülüyor. Göçmenlik meselesi, Başkan Biden'ın en düşük performansı gösterdiği alanlardan biri. Nisan ayında Biden'a bu alanda verilen destek, yüzde 43 seviyesindeydi. Demokrat Partili seçmenlerin yüzde 60'ı, Cumhuriyetçiler'inse sadece yüzde 6'sı Biden'ın göçmenlik politikalarını onaylıyor.





Biden, insan onuruna yakışan göçmenlik politikaları sözü vermiş olsa da Haitili göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye akışı, göçmenlikle ilgili hararetli tartışmalara ve rahatsızlık verici görüntüler ortaya çıkmasına yol açtı.

Göçmenlik, ABD kamuoyunda en çok tartışılan meselelerin başında geliyor. Bunun nedeni, seçmenlerin yabancılara kucak açılması ve hükümetin kendi vatandaşlarının meselelerini çözmeye daha çok odaklanması arasında bölünmüş olmasından kaynaklanıyor.





Michigan eyaletinin Lansing kentinden 48 yaşındaki Anthony Beard, "Kendi insanlarınıza bakacak yeterli paramız yokken neden başka ülkelerin insanlarına bakmak zorunda olalım?" diyor.





23-27 Eylül tarihleri arasında 1099 yetişkinin katılımıyla yapılan AP-NORC anketinin yanılma payı 4,2 puan olarak kaydedildi.