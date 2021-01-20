Biden'in ilk icraatı ABD vatandaşlığını kolaylaştırmak

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş Başkanı, seçim kampanyasında kayıt dışı 11 milyondan fazla göçmene verdiği sözü tutmakta kararlı. Biden'ın bu amaçla görev yeminini etmesinden hemen sonra Kongre’ye kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısı sunacağı belirtildi.







Euronews'te yer alan habere göre tasarının içeriği henüz net değil. Ancak yüzlerce sayfa yayımlaması beklenen metnin yasa dışı göçü durdurmaya dayanan Donald Trump’ın politikalarının tam tersi nitelikte olduğu kesin.





Biden seçim kampanyası sırasında Trump'ın göçmenlik konusundaki eylemlerini Amerikan değerlerine karşı "amansız bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve "hasarı geri alacağını" söylemişti.





Tasarıya göre 1 Ocak 2021 itibarıyla yasal statüsü olmayanlar geçmiş kontrollerini geçmeleri, vergi ödemeleri ve diğer temel gereksinimleri yerine getirmeleri halinde geçici yasal statüye veya yeşil karta giden beş yıllık bir zaman dilimine sahip olacak.







Bu 5 yılın ardından vatandaşlık alma yolunda devam etmek isterlerse, bir 3 yıllık geçiş dönemiyle daha karşılaşacaklar.





Bazı göçmenler için süreç daha hızlı işleyecek. ABD'ye yasa dışı yollardan çocukken gelenlerin yanı sıra tarım işçileri ve geçici koruma statüsü altındakiler, eğer çalışıyor ya da okula gidiyorlarsa yeşil kart almaya daha çabuk hak kazanabilecek.





Biden'in ayrıca çoğunluğu Müslüman olan birkaç ülkeden gelenlerin yasaklanmasına son verilmesi de dahil olmak üzere, Trump'ın diğer göç politikalarını tersine çevirmek için hızlı idari adımlar atması bekleniyor.