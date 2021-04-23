Biden'in ilk yurt dışı gezi planı açıklandı

Psaki açıklamasında Biden'ın transatlantik ilişkilerine verdiği önemi göstermek için ilk olarak 11-13 Haziran tarihleri arasında Cornwall, İngiltere'de düzenlenecek olan G7 Zirvesine katılacağını ifade etti.







Biden'ın ardından 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirvesi'ne katılacağı belirtildi. ABD Başkanı'nın her iki zirvede de sağlık, iklim değişikliği, transatlantik ilişkileri üzerinde duracağı aktarıldı.





Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında diğer ülke liderleri ile de bire bir görüşmeler yapacağı açıklamada yer aldı.Psaki, Biden'ın ABD - AB Zirvesi için de çalışmalar yapacağını kaydetti.