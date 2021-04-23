Samanyolu Haber /Dünya / Biden'in ilk yurt dışı gezi planı açıklandı /23 Nisan 2021 20:01

Biden'in ilk yurt dışı gezi planı açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı gezisinin nereye olacağı belli oldu. Beyaz Saray Sözücüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın G7 Zirvesi için ilk önce İngiltere'ye ardından NATO Zirvesi için Belçika'ya geçeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Psaki açıklamasında Biden'ın transatlantik ilişkilerine verdiği önemi göstermek için ilk olarak 11-13 Haziran tarihleri arasında Cornwall, İngiltere'de düzenlenecek olan G7 Zirvesine katılacağını ifade etti. 

Biden'ın ardından 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirvesi'ne katılacağı belirtildi. ABD Başkanı'nın her iki zirvede de sağlık, iklim değişikliği, transatlantik ilişkileri üzerinde duracağı aktarıldı.

Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında diğer ülke liderleri ile de bire bir görüşmeler yapacağı açıklamada yer aldı.Psaki, Biden'ın ABD - AB Zirvesi için de çalışmalar yapacağını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'in ilk yurt dışı gezi planı açıklandı Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:02:46