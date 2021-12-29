Washington-Ankara arasında büyük kriz çıkacak: Türkiye'ye 'savaş suçu' suçlaması

ABD'li Kongre üyesi Frank Pallone, Başkan Joe Biden'ın önceki gün imzaladığı yeni savunma bütçe yasasında, Türkiye ve Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da savaş suçu işlemekten sorumlu tutmaya yönelik bazı ifadeler olduğunu öne sürdü.







Demokrat Partili Kongre üyesi Pallone, Twitter'da paylaştığı mesajda, “Başkan Biden'ın dün imzaladığı NDAA, Azerbaycan ve Türkiye'yi Atsak'ta işledikleri savaş suçları nedeniyle sorumlu tutmayı amaçlayan bazı önemli ifadeler içeriyor. İstenen raporların bu suçları ortaya koymada doğru olduğunu temin etmek için çaba göstermeye devam edeceğim” diye yazdı.





Sözcü'nün haberine göre; Pallone’nin iddiasına karşın Biden’ın imzaladığı yasada “savaş suçu” ifadesi yer almıyor. Belgede, Azerbaycan-Ermeni geriliminde silah kullanımıyla ilgili rapor hazırlanması talep ediliyor ve tarafların uluslararası yasalar konusundaki sorumluluklarına bağlı kalması gerektiği ifade ediliyor.





ERMENİSTAN BASINI: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’LA İLGİLİ DÖRT SUÇLAMA VAR





Ermenistan'ın resmi radyosu Public Radio of Armenia’nın haberinde, Kongre'de bu ay başında kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA), Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili dört suçlamayı içerdiği iddia edildi.





İddialara göre, bu suçlamalar arasında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da geçen yıl Ermenistan'la yaşadığı savaşta kullanılan Türk Bayraktar SİHA'larında ABD'ye ait parçalar kullanıldığının tespit edilmesi var. Ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni askerlerini yasadışı şekilde alıkoyup işkence yaptığı, Türkiye'nin Azerbaycan'a destek için bölgeye cihatçı paralı asker gönderdiği ve Azerbaycan'ın devam eden şiddet nedeniyle uluslararası yasaları ve anlaşmaları ihlal ettiği de öne sürülüyor.





ABD Başkanı Joe Biden, 770 milyar dolarlık yeni savunma tasarısını önceki gün imzalamıştı.





Yasa, ABD ordusunun yeni dönemdeki planlarına dair ayrıntıları ve anayasal kaygılara ilişkin bazı hükümleri de içeriyor.



