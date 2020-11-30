Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın kabinesi oluşmaya başladı /30 Kasım 2020 19:23

Biden'ın kabinesi oluşmaya başladı

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu. Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı.

Biden yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak. 

Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu. 
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