Biden'ın oylarının Trump'ı geçtiği duyuruldu

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD medyasında yer alan haberlere göre, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde kilit eyaletlerden biri olarak görülen Pennsylvania'da da Demokratların adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı kıl payı geçti.





CNN ve Fox News kanalları, cuma sabahı itibarıyla sayılan oylara göre Biden'in Trump'tan 5 bin 600 oy fazla aldığını duyurdu. Ancak eyaletteki tüm oyların sayımı tamamlanmadı. Biden burada seçimi kazanması halinde 20 delege daha elde ederek, başkanlık koltuğuna oturabilecek.





ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği eyaletlerden Georgia'da Demokratların adayı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın kıl payı önüne geçti. Associated Press (AP) ajansının tahminlerine göre, Cuma sabahı itibarıyla Biden'ın oylarının Trump'ın aldığı oylara göre 917 fazla olduğu belirtildi.





Daha sayımı tamamlanmamış binlerce oy pusulası bulunduğuna dikkat çeken AP, net sonucun söylenmesi için henüz erken olduğu değerledirmesini yaptı. AP analistleri, mektupla gönderilen oylar sayıldıkça Biden'in oylarının arttığını ifade ediyor. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette sonucun Cuma akşamına kadar belirlenebileceği tahmin ediliyor.





Bütün oyların sayımının tamamlanması sonrasında Biden ve Trump oyları arasındaki fark yarım puan kadar az olursa, Georgia eyaletinin yasalarına göre oyların yeniden sayılması talep edilebiliyor.





2016 yılındaki seçimlerde Donald Trump rakibi Hillary Clinton'dan yüzde 5 fazla oy ile Georgia'da 16 delege kazanmıştı. Georgia'da seçmen son olarak 1992 yılında Bill Clinton'ın başkan seçildiği seçimlerde Demokratlara oy vermişti.





Pennsylvania'da Trump kıl payı önde





Kazanan adayın 20 delegeyi garantileyeceği Pennsylvania'da da başa baş bir mücadele gerçekleşiyor. AP'nin tahminlerine göre, oyların yüzde 97'sinin eyalette Trump yüzde 49,56 ile kıl payı farkla önde bulunuyor. Biden ise oyların yüzde 49,26'sını aldı. Reuters iki aday arasında 18 bin, Alman haber ajansı dpa ise 22 bin 500 kadar oy farkı bulunduğu belirtiliyor.





Pennsylvania'da 3 Kasım öncesinde mektupla kullanılan oyların sayımı yasaklanmıştı. Bunun yanı sıra eyalette mektupla gönderilen oylarda, 3 Kasım tarihli zarflar da kabul edildiği için oy sayım işlemlerinin uzayacağı belirtiliyordu. Posta kurumundan yapılan açıklamada, Perşembe akşamı gelen bin 700 kadar oy pusulasının seçim kurullarına teslim edildiği belirtildi. Trump'ın seçim ekibinin bu eyalette oyların sayımının durdurulması için yaptığı başvuru ise mahkeme tarafından reddedildi.





AP'ye göre, oy sayımının yüzde 94'ünün tamamlandığı Kuzey Carolina'da Trump önde bulunuyor. Seçimi önde tamamlayan, doğu kıyısındaki eyalette 15 delege kazanacak. Bu eyalette mektupla gönderilen oylarının sayımının 12 Kasım'a kadar sürebileceği belirtiliyor. Oyların yüzde 84'ünün sayıldığı Nevada da ise seçimi Biden önde götürüyor. Nevada, başkanlık seçimi için 6 delege kazandıracak. Sonuçların henüz gelmediği Alaska'da da Trump açık ara farkla önde bulunuyor.





Biden en az 253 delege kazandı





Demokratların adayı Biden, tahminlere göre en az 253 seçici kurul delegesi kazandı. Biden'ın başkan seçilebilmek için 270 delegeye ihtiyacı var. Aralarında AP'nin bulunduğu bazı medya kuruluşları Arizona eyaletinde de seçimini Biden'ın kazandığından hareket ederek, Biden'in 264 delege kazandığını duyurdu. Buna göre, Trump da 214 delege kazandı. Arizona'nın yanı sıra Georgia, Pennsylvania, Nevada ve Kuzey Carolina'dan gelecek kesin sonuçlar seçiminin belirlenmesinde etkili olacak.



