Biden'ın Putin'e yönelik tehditleri Ankara'yı nasıl etkilenecek?

ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e katil diyerek bedel ödeteceğini açıklaması sonrası iki ülke arasında kriz tırmandı. ABD’nin dış politik öncelikleri arasına Rusya’ya karşı mücadele etmeyi koyan Biden’ın Moskova’ya karşı tehditler savurması uluslararası güç ilişkilerini ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.





Uzmanlar Biden’ın tehditlerini ve Türkiye’nin Rusya-ABD çatışmasından nasıl etkileneceğini BirGün’e değerlendirdi.





AYDIN SEZER: ANKARA İKİ ARADA BİR DEREDE KALDI





"ABD’nin Biden döneminde Rusya’ya bakışında değişiklik olacağını zaten Biden ifade etti, bunun sinyallerini aldık. Rusya’yı resmen düşman kategorisine koyduğunu da, Çin’i rakip ülke alarak ele aldığını da biliyoruz. Rusya’ya yönelik olarak özellikle Ukrayna ve Kırım üzerinden, ama daha çok Putin’in Navalny ve Rus muhalefetine yönelik tavırları yüzünden Biden’ın sıcak bakmadığını da biliyoruz. Bunların hiçbiri sürpriz değil. Putin’in de beklediği tavır buydu. Biden gibi siyasi açıdan köklü bir geçmişi ve deneyimi olan birisinin Putin’i katil olarak nitelemesi benim şahsi görüşüm, aklını kaçırmış olmalı. Trump seviyesindeki birinin bile yapmadığı, yapmayacağı düzeyde diplomatik bir üslup olmanın ötesinde, suçlayıcı, son derece kaba bir yaklaşım oldu. Ben Biden’ın bu ifadeyi kullanırken hangi ruh halinde olduğunu bilmemekle birlikte, Rusya tarafından da çok sert bir tepkiyle karşılanacak bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni Amerikan yönetiminin Rusya’ya karşı bu açıkça ilk salvosu oldu. Şu ana kadarki tepe noktası bu ancak böyle bir ifade diplomatik olmadığı için ABD’ye yönelik kritik bir eleştiri getirecek. Örneğin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Avrupa’nın nasıl tepki vereceğini düşünemiyorum. Sıra dışı bir ifade oldu.



