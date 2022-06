Biden'ın sabrı taştı: Artık yeter

ABD Başkanı, Kongre’den silah satın almanın zorlaştırılmasını içeren yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi. Biden “Tanrı aşkına daha kaç katliam daha yaşamamız gerekiyor?” dedi.



Başkan Biden kendi partisi Demokrat parti tarafından Kongre’ye getirilen silah almayı zorlaştıracak, silah satın alma yaşını 18’den 21’e çıkaracak, saldırı silahlarının satışını zorlaştıracak ve silah üreticilerini sattıkları silahlarla düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulmasını yasaklayan yasanın değişmesi için girişimlerde bulunulduğunu hatırlattı. Biden tüm bu girişimlerin Kongre’deki Cumhuriyetçi parti üyeleri tarafından engellendiğini söyledi.



“Amerikan halkını bir kez daha bu konuda hayal kırıklığına uğratamayız” diyen Biden, Cumhuriyetçiler'in silahlarla ilgili önlerine gelecek yasaları engellememelerini istedi.



ABD’de son dönemde okullar başta olmak üzere yaşanan saldırıları hatırlatan Başkan Biden “Columbine’dan sonra, Sandy Hook’tan sonra, Charleston’dan sonra, Orlando’dan sonra, Las Vegas’tan sonra, Parkland’ten sonra hiçbir şey yapılmadı. Bu defa doğrusu böyle olamaz” ifadelerini kullandı.



Senato'da 10 Cumhuriyetçi üyenin desteğine ihtiyaç var



Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyelerinin sayısının 50-50 olduğu Senato’dan bir yasanın geçebilmesi için 60 üyenin destek vermesi gerekiyor. Biden bu sebeple silah yasalarını geçirmek için 10 Cumhuriyetçi parti üyesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler'in destek vermemesini eleştiren Biden “Bu konuda yüzde 60’tan fazla destek bulamayacağınız Amerika’daki tek mekan ABD Senatosu’dur” dedi.



Özellikle okullarda yapılan silahlı saldırılara değinen Başkan Joe Biden, ABD’de çocuklarının bir numaralı ölüm nedeninin silahlı saldırılar olduğunu söyledi. Biden, “Her yıl trafik kazalarından kanserden hayatını kaybedenden daha fazla çocuk silahlı şiddet sonucu ölüyor” dedi.



ABD Başkanı, ABD’de her yıl görevli polis ve askerden daha fazla sayıda çocuğun silahlı şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Biden “İnanabiliyor musunuz? Görevi başındaki polis ve askerlerden daha fazla çocuk silahla vurularak ölüyor” dedi.



Daha önce ABD’de otomatik silahlar ve saldırı silahlarının satışının bir dönem yasaklandığını ve bu süreçte toplu katliamların sayısının ciddi oranda düştüğünü hatırlatan ABD Başkanı, 2004 yılında Cumhuriyetçi partinin bu yasakları kaldırması üzerine ülkede silahlı saldırıların bir anda üç katına yükseldiğini söyledi.



ABD Başkanı silah satışlarının kısıtlanması ve silah satın alacak kişilere yönelik güvenlik soruşturmaları yapılması konusunda kendisinin yetkilerinin sınırlı olduğunu ancak yine de elinden gelen herşeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.



Son olarak eşiyle birlikte Teksas’ta okul saldırısı düzenlenen Uvalde kasabasını ziyaret ettiklerini anlatan Joe Biden, halkın kendisinden birşeyler yapılmasını ısrarla talep ettiğini söyledi: “Hepimize tek bir mesajları vardı: 'Bir şeyler yapın. Şimdi bir şeyler yapın. Tanrı aşkına bir şeyler yapın.'” Biden, son saldırıda ölü taklidi yaparak hayatta kalmış on yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarından bahsetti ve “Bir daha bu çocukları nasıl okullara geri döndürebileceğiz” dedi.



ABD Başkanı “Bu yaşananlara yeter dememiz için daha kaç masum ABD’linin hayatını kaybetmesi gerekiyor” dedi.