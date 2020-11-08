Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden'ın zaferini kutluyorlar /08 Kasım 2020 00:06

Joe Biden'ın zaferini kutluyorlar

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Seçiciler Kurulu'na 20 delege gönderen Pensilvanya'da Başkan Donald Trump'ı geride bırakması ile seçim zaferini ilan etti. Başşehir Washington D.C.'den New York şehrine kadar hemen her eyalette halk sokaklarda Biden'ın başkanlığını kutluyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 59'uncu başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının akabinde başta başşehir Washington DC ve New York şehirleri olmak üzere birçok şehirde kutlamalar yapılıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine dair oylar bazı eyaletlerde sayılmaya devam ederken, Pennsylvania ve Nevada eyaletlerinde sonuçların açıklanması ile mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimi Demokrat rakibi Biden'a karşı kaybettiği netleşti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Biden'ın 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurması üzerine binlerce kişi sokaklara döküldü.




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