İftar sofralarından gönüllere köprüler kuruluyor

13 Mart 2024 tarihinde Almanya'nın Bielefeld şehrinde, Teutoburger Kültür ve Diyalog Merkezi "Teutokult" tarafından organize edilen geleneksel iftar programı gerçekleşti. Bielefeld Gesamtschule Quelle’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, farklı inanç ve kültürlerden 150 kadar kisiyi bir araya getirerek toplum içindeki diyaloğu ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.





Bu anlamlı programa Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk, Bielefeld Polis Şefi Dr. Sandra Müller-Steinhauer, Bielefeld Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Angelika Epple, Bielefeld Belediyesi’nden FDP Meclis Üyesi Rainer Seifert ve "Runder Tisch" Brackwede temsilcileri gibi önemli isimler katıldı.





Toplum İçinde Diyalog ve Dayanışma Vurgusu

Etkinlik, Teutokult Derneği’nin başkanı Sayin Özkan’ın açılış konuşması ile başladı. Özkan, bu buluşmaların sadece dini bir ritüel olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve hoşgörünün güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.





Bielefeld Polis Şefi Dr. Sandra Müller-Steinhauer konuşmasında, polisin sadece bir yasa uygulayıcısı olmadığını, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak insanları bir araya getirme misyonu taşıdığını vurguladı. Farklı kültürlerden insanların birbirlerini daha iyi tanıyabilmesi için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade eden Müller-Steinhauer, polis ve toplum arasındaki ilişkinin yalnızca güvenlik değil, sosyal dayanışma açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.





Bielefeld FDP Meclis Üyesi Rainer Seifert ise etkinliği oldukça samimi ve keyifli bulduğunu belirterek katılımın yüksek olmasının kendisini şaşırttığını dile getirdi. Ayrıca, sunulan yemekleri çok beğendiğini ve özellikle tatmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ekledi.





Sanat ve Kültürle Zenginleşen Bir Gece





Etkinlik boyunca, ney sanatçısı Bayan Arsu ve gitarist Ayşe Ceyda performansları ile müzik ziyafeti sunuldu. Ayrıca, Sayin Özdemir’in geleneksel Ebru sanatı gösterisi büyük ilgi gördü. Gütersloh Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı "Koro Turco" korosu ise programa farklı bir renk kattı.





Katılımcıların Geri Bildirimleri





Etkinliğe katılan misafirler programın sıcak ve samimi atmosferinden çok etkilendiklerini belirtti. Dr. Sandra Müller-Steinhauer, etkinlik sırasında herkesin kendisine büyük bir açıklık ve dostane bir tavırla yaklaştığını ifade etti ve özellikle ney performansının kendisini çok etkilediğini söyledi. Bir başka katılımcı Pejo, etkinliğin farklı kuşaklardan insanları aynı sofrada buluşturmasının değerli olduğunu dile getirirken, teknik konularda iyileştirmeler yapılabileceğini belirtti.





Johannes isimli bir katılımcı ise iftar programını bir "barış yemeği" olarak tanımlayarak etkinliğin dostane ve neşeli atmosferine dikkat çekti. "Çok güldük, çok konuştuk, dostluklarımız pekişti" diyerek memnuniyetini dile getirdi.





Toplumsal diyalog ve kültürel çeşitliliğin önemine vurgu yapan bu buluşma, katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Gelecek yıllarda da devam etmesi temenni edilen "Barış Sofrası", farklı inanç ve kültürden insanların bir araya gelerek birlikte yaşama kültürünü pekiştirdiği özel bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.